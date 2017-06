2017-06-30 14:27:26.0

Augsburg Augsburger Polizei und Feuerwehr retten Entenfamilie

Eigentlich wollten die Beamten der Augsburger Polizei die Geschwindigkeit von Autofahrern in Göggingen messen. Doch dann brauchte eine Entenfamilie plötzlich ihre Hilfe.

Augsburger Polizisten überprüften am Donnerstagmittag gerade die Geschwindigkeit von Autofahrern in Göggingen, als ihnen eine große Entenfamilie auffiel - mit der Absicht, die befahrene Straße zu überqueren. Die Beamten zögerten nicht lange und stoppten den Verkehr. Die zwölf Tiere gelangten so sicher auf die andere Straßenseite. Mit Hilfe eines eigentlich auf den Bus wartenden 15-Jährigen konnte die Entenfamilie "an ihrer weiteren Flucht gehindert werden", wie die Polizei am Freitag schreibt. In einer Nebenstraße fanden die Tiere bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr ein sicheres Plätzchen.

Bei der nun folgenden "Ingewahrsamnahme des Familienoberhauptes" gelang einzelnen Familienmitgliedern dann kurzzeitig die Flucht. Am Ende aber konnten alle zwölf Enten wieder eingefangen werden. Die Feuerwehr chauffierte sie zum Stempflesee und ließ sie dort wieder frei. AZ