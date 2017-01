2017-01-13 11:08:00.0

Augsburg Bundespolizei nimmt Schwarzfahrer in Haft

Er war ohne Ticket, Bargeld und Ausweis im ICE unterwegs: Die Fahrt von Ulm nach Augsburg endete für einen 39-Jährigen in Untersuchungshaft.

Beamte der Bundespolizisten haben am Donnerstag am Augsburger Hauptbahnhof einen Schwarzfahrer festgenommen. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an, teil die Bundespolizei mit. Was war passiert?

Im ICE von Ulm nach Augsburg traf eine Zugbegleiterin auf einen Fahrgast, der laut Polizei ohne Ticket und Bargeld unterwegs war. Sie informierte gegen 10 Uhr die Bundespolizei. Da der Mann auch keinen Ausweis dabei habe, bat sie die Bundespolizei, die Personalien des Mannes festzustellen.

Erst vor Kurzem aus Haft entlassen

In Augsburg kontrollierten die Beamten den Mann. Dabei kam heraus, dass der 39-Jährige schon mehrfach ohne Fahrschein im Zug unterwegs war. Zudem wurde bekannt, dass der Ungar erst vor zwei Tagen aus der Haft entlassen wurde, wo er wegen eines Fahrgelddelikts eingesessen hatte. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg die Festnahme und den gang zum Richter an. Der Wohnsitzlose wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (AZ/mb)