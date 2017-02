2017-02-07 18:00:00.0

Augsburg Claudia Eberle - die tragische Figur der CSM

Claudia Eberle verband im Jahr 2011 den Abgang von der CSU mit vielen Hoffnungen. Jetzt steht die Stadträtin politisch allein da. Von Michael Hörmann

Es ein schmerzlicher Prozess, dessen politischer Ausgang für die frühere CSU-Stadträtin nicht abzusehen ist: Claudia Eberle ist die einzige verbliebene Stadträtin der Christlich Sozialen Mitte (CSM). Bis vor ein paar Jahren galt die engagierte Kommunalpolitikerin sogar als Hoffnungsträgerin in Reihen der CSU. So schien sie im Jahr 2008 für höhere Aufgaben berufen, scheiterte aber bei der entscheidenden Abstimmung an Stadträten aus der CSU. Drei Jahre später kam es zum großen Knall. Die CSM spaltete sich als Gruppierung im Herbst 2011 von der CSU. Auslöser für die Parteiaustritte war ein sich über Monate hinziehender Hauskrach, in dem der frühere Stadtrat Tobias Schley eine zentrale Rolle spielte. Es gab persönlichen Animositäten, Verunglimpfungen und Beleidigungen. Sechs CSU-Fraktionsmitglieder wechselten damals die Fronten. Zu ihnen gehörte Claudia Eberle.

Mit vielen Hoffnungen gestartet, wirkt Claudia Eberle in Reihen der CSM nunmehr als tragische Figur. Andere aus dem Lager der CSM haben längst ihren Frieden mit der CSU geschlossen. Die Stadträte Rolf Rieblinger und Dimitrios Tsantilas sind zurückgekehrt. Andere Mitstreiter haben sich aus dem kommunalpolitischen Leben verabschiedet. Nur Claudia Eberle, der Fachkompetenz auf vielen Feldern zugeschrieben wird, ist geblieben. Die Diplom-Ökonomin Claudia Eberle, die auf selbstständiger Basis tätig ist, will sich zunächst in Ruhe mit den Verantwortlichen des CSM-Vereins absprechen, wie überhaupt die Zukunft der politischen Gruppierung aussehen könnte. Dem Stadtrat gehört die zweifache Mutter seit dem Jahr 1996 an. Finanzen und Bildung sind die Schwerpunkte der 46-Jährigen, die zwei Studiengänge erfolgreich abgeschlossen hat: zum einen Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Öffentliche Wirtschaft sowie Ökonometrie und mathematische Wirtschaftstheorie, zum anderen Politikwissenschaft.

Als Einzelstadträtin, die Eberle nun geworden ist, wird die erfahrene Kommunalpolitikerin wohl nicht bis zum Ende der Periode im Frühjahr 2020 weitermachen. Politische Beobachter erwarten, dass Claudia Eberle bei Pro Augsburg andockt. Mit Beate Schabert-Zeidler, Rudolf Holzapfel und Thomas Lis, den Mitgliedern der Pro-Augsburg-Fraktion, verbindet Eberle ein gutes Verhältnis. Wie die Form der künftigen politischen Beziehung sein wird, ist Sache von Gesprächen. Als wahrscheinlich gilt, dass Claudia Eberle sich der Fraktion von Pro Augsburg anschließt. Sie könnte dies im Übrigen auch tun, wenn sie Mitglied im CSM-Verein bleibt.

Zurück zur CSU scheint ausgeschlossen

Ein Zurück zur CSU scheint ausgeschlossen. Nebst den Querelen um den Abschied im Herbst 2011 spielen hier auch andere Dinge eine Rolle. Ein Tag dürfte im Gedächtnis bleiben. Es war die politisch betrachtet bislang bitterste Niederlage für Eberle, die viel über das Innenleben der damaligen CSU aussagt. Am 26. Juni 2008 verweigerten Teile der CSU-Stadtratsfraktion ihrer Führungsspitze und Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) die Gefolgschaft. Claudia Eberle war gemeinsam mit einer Rektorin als weibliche Doppelspitze für das Bildungsreferat vorgesehen. Das Duo erhielt nicht die notwendige Unterstützung. Stattdessen wurde Hermann Köhler gewählt, der von der SPD ins Rennen geschickt wurde. Köhler, selbst CSU-Mitglied, war in der CSU nicht favorisiert. Gribl hatte sich für die weibliche Doppelspitze stark gemacht. Da es eine geheime Wahl war, ist nie geklärt worden, wer Eberle die Unterstützung verweigerte. Unmittelbar nach der Wahl war sie sicher, dass es die eigenen Leute gewesen seien.

Innerparteilicher Machtkampf

Vor dem Zerwürfnis mit der Stadtratsfraktion im Herbst 2011 gab es im Sommer 2011 einen innerparteilichen Machtkampf, bei dem die engagierte CSU-Frau zur Verliererseite gehörte. Der frühere Bundestagsabgeordnete Christian Ruck, der die Parteiführung im Jahr 2009 übernommen hatte, stand zwei Jahre später vor dem Aus. Claudia Eberle gehörte zu seinen Unterstützern. Es reichte nicht, Ruck trat für den Vorsitz im Jahr 2011 nicht mehr an. Johannes Hintersberger trat die Nachfolge. Eberle, die von 2009 bis 2011 als Schatzmeisterin der Augsburger CSU, tätig war, verlor dieses Amt. Es war ein weiteres Signal dafür, dass ihr der Rückhalt in der Partei fehlte. Wenige Monate später kam es zum Zerwürfnis in der Fraktion. Claudia Eberle trat aus der CSU aus, sie ging zur CSM.