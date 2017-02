2017-02-20 12:50:00.0

Augsburg Einbruch in Haunstetten: Täter knackt Spardose

Ein unbekannter Täter ist in ein Haus in Haunstetten eingebrochen. Er knackte eine Spardose, ansonsten machte er keine Beute.

Wenig Beute aber rund 1500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Einbruchs in der Gerstenstraße in Haunstetten. Laut Polizei wurde am Samstag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr eingebrochen. Als die Bewohner nach Hause kamen, bemerkten sie Einbruchspuren an einem Fenster auf der Gebäudesüdseite. Sie riefen die Polizei.

Täter war schon weg

Als die Beamten eintrafen, war der Täter weg. Er hatte das Wohnzimmer und mehrere Schränke im Obergeschoss durchwühlt. Bis auf eine aufgebrochene Spardose mit minimalem Inhalt konnte bislang kein Diebstahlschaden festgestellt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 1500 Euro belaufen. Die Kripo bittet um Hinweise unter 0821/323 3810. (AZ)