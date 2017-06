2017-06-24 16:40:00.0

Augsburg Evangelische Kirche feiert mit viel Musik unter blauem Himmel

Am Wochenende ist die Augsburger Innenstadt ein Ort der Begegnung. Der Evangelische Kirchentag bietet ein buntes Programm für Jung und Alt. Dabei spielt Musik eine besondere Rolle. Von Michael Hörmann

Da ist Musik drin beim evangelischen Kirchentag in Augsburg: Das „pcOrchester Königsbrunn“ spielt am Rathausplatz.

Samstagnachmittag, die Sonne scheint, 27 Grad werden angezeigt. Ideale Voraussetzungen für ein großes Fest in der Augsburger Innenstadt: Der zweitägige Kirchentag beginnt pünktlich um 16 Uhr. Ein Mann trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich liebe Gott“, als er sich auf den Weg zum Rathausplatz macht. Hier spielt zu diesem Moment das „pcOrchester Königsbrunn“. Ein paar Meter weiter davon entfernt findet die offizielle Eröffnung statt.

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl spricht am Martin-Luther-Platz. „Es ist wunderbar, wie sich die evangelische Kirche in unserer Stadt zeigt.“ Die Vielfalt der christlichen Arbeit werde dokumentiert. „Fest der Freiheit“ lautet das Motto des Kirchentags. „Wir sind dankbar für die Freiheit, die uns im Glauben geschenkt ist“, betont die evangelische Stadtdekanin Susanne Kasch. Anlässlich von 500 Jahren Reformation möchte die evangelische Kirche ihre Arbeit, Gemeinden und Einrichtungen präsentieren.

An 70 Ständen gibt es Mitmachaktionen für Groß und Klein sowie Infos über soziale und spirituelle Angebote. Die „Gasse der Freiheit“ verläuft vom Annahof über den Martin-Luther-Platz, den Fuggerplatz und die Philippine-Welser-Straße bis zum Rathausplatz. Kistenklettern, Roll-Fietz-Fahren, Cocktails aus Käthe Luthers Erdbeergarten, Infos über beSONDERs Seelsorge, Luther-Airbrush, Tintenfass-Werfen und vieles mehr bieten die Kirchengemeinden und evangelischen Einrichtungen an.

Jeder darf mitsingen

Es gibt ein Musikprogramm auf drei Bühnen in der Fußgängerzone (Rathausplatz, Annahof, Martin-Luther-Platz). Das Spektrum reicht von Gospel, Pop, Jazz und Latin bis zu Funk, Rap, Folk, Swing, Rock und Klassik. Auch in den Innenstadtkirchen gibt es Aufführungen.

Alle, die selbst singen wollen, können dies um 19.15 Uhr bei einem Flashmob auf den Rathausplatz mit vielen anderen gemeinsam tun. Das Dekanat wettet mit Martin Luther, dass es gelingt, 2017 Stimmen zu versammeln und „Die Gedanken sind frei“ zu singen. Das Fest geht anschließend in die „Lange Nacht der Freiheit“ über, die das Kulturamt geplant hat. An 50 Spielorten gibt es mehr als 200 Programmpunkte.

Zum Abschluss des Abends findet um 22 Uhr - bei freiem Eintritt - ein Konzert mit Sarah Kaiser auf dem Rathausplatz und um 23.30 Uhr ein Jugendgottesdienst bei Kerzenschein auf dem Martin-Lutherplatz statt.

Gottesdienst und Picknick am Sonntag

Am Sonntag findet um 10 Uhr der Open-Air-Gottesdienst auf dem Rathausplatz unter dem Motto „standhaft.mutig.frei.“ statt. Festprediger ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Bayerischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Zeitgleich sind alle Kinder und Familien eingeladen zum Familiengottesdienst „SO Frei!“ in der evangelischen Heilig-Kreuz-Kirche. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ab 12 Uhr auf dem Rathausplatz ein gemeinsames Picknick mit Getränken und mitgebrachten Speisen.

„Wir wollen nicht alleine feiern, sondern mit vielen anderen“, sagte die Augsburger Stadtdekanin Susanne Kasch. Das Wochenende habe man bewusst gewählt, weil es auf den Jahrestag der „Confessio Augustana“ falle. Das „Augsburger Bekenntnis“ wurde am 25. Juni 1530 in Augsburg erstmals verlesen. Die Zusammenfassung der Lehre Luthers ist bis heute die Bekenntnisschrift der lutherischen Kirchen weltweit.