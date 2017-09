2017-09-24 11:14:00.0

Augsburg Feuerwehr löscht Brand an einer Lokomotive

Behinderungen im Zugverkehr in Augsburg: Am Samstagnachmittag sah eine Frau Flammen an einer Lok. Die Feuerwehr rückte an.

Feuerwehreinsatz an der Bahnstrecke in Augsburg: Eine Frau bemerkte am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr Flammen und Rauch an der Achse einer Lokomotive. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber rückten im Bereich der Höchstetterstraße (Oberhausen) an und löschten den Brand. Der Zugverkehr in Richtung Ulm und ´Donauwörth musste unterbrochen werden.

Nach Angaben der Feuerwehr waren die Wagen unbesetzt, auch der Zugführer sei unverletzt geblieben. Nach dem Löschen wurde die Lok im Bereich der laut Feuerwehr heiß gelaufenen Achsen noch mit Wasser abgekühlt. Vermutlich durch die Flammen geriet auch ein Bahndamm in der Nähe in Brand. Dort löschte die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen. Die Bahn meldete gegen 16.40 Uhr, dass der Zugverkehr wieder aufgenommen werden könne. Es war bereits die zweite größere Störung in dieser Woche. Nach einer seitlichen Kollision von zwei Zügen am Montag hatte es massive Beeinträchtigungen im Zugverkehr gegeben. (AZ, mb)