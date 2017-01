2017-01-18 18:13:00.0

Augsburg Flüchtling Pouya kurz vor Ausreise: "Ich habe furchtbare Angst"

Der Flüchtling Ahmad Shakib Pouya darf nicht in Deutschland bleiben. Am Freitag muss er nach Afghanistan zurück. Der 33-Jährige spricht über seine Enttäuschung und seine Sorgen. Von Ina Kresse

Herr Pouya, Freitagabend hebt das Flugzeug mit Ihnen nach Kabul ab. Wie fühlen Sie sich?

Ahmad Shakib Pouya: Schlecht. Ich hoffte, dass mir die Chance gegeben wird, dass ich bis zur nächsten Tagung der Härtefallkommission in Deutschland bleiben kann. Aber ich glaube, dass mein Fall sowieso nicht mehr in der Kommission behandelt wird. Ich habe das Gefühl, dass mein Fall für die Politik inzwischen so nervig ist, dass man meinen Fall loshaben will.

Können Sie schlafen?

Pouya: Nein. Aber ich kann nichts ändern. Es ist, wie es ist. Ich habe furchtbare Angst, nach Afghanistan zurückzukehren. Ich habe aber nicht nur um mich Angst.

Sie fliegen nicht alleine ...

Pouya: Ich werde begleitet. Der Musiker Albert Ginthör (Mitglied des Orchesters vom Münchner Gärtnerplatztheater, Anm. d. R.) und ein Journalist kommen mit. Auch für sie wird es in Afghanistan gefährlich.

Wie geht es denn in Kabul dann weiter?

Pouya: Das weiß ich noch nicht. Damit die deutschen Begleiter in Sicherheit sind, werden wir vielleicht vorerst dort im Goethe-Institut bleiben. Was passiert, wenn die beiden wieder nach Deutschland zurückfliegen, weiß ich nicht.

Wie lange wollen Ihre Begleiter mit Ihnen in Kabul bleiben?

Pouya: Ich glaube, eine Woche.

Haben Sie noch Familie und Freunde in Afghanistan?

Pouya: Meine restliche Familie ist nach Pakistan geflohen. Von meinen Freunden weiß ich nicht, wer tot ist, wer geflohen oder geblieben ist.

Werden Sie in Kabul bleiben?

Pouya: Zu hundert Prozent nicht. Ich versuche ein Visum zu bekommen, um so schnell wie möglich aus Afghanistan rauszugehen.

Gehen Sie wieder zurück nach Deutschland?

Pouya: Das wird so bald nicht möglich sein. Ich denke an eines der Nachbarländer. Vielleicht auch die Türkei. Auf jeden Fall ein Land, das sicher ist.

Haben Sie von den Taliban bereits Drohungen erhalten?

Pouya: Nein. Aber ich habe furchtbare Angst. Die Aufregung um meinen Fall hier in Deutschland ist längst in den afghanischen Medien im Umlauf. Man kennt dort auch meine Videos. Ich bin dort bekannt. Es ist ein furchtbares Gefühl, dass ich nicht weiß, was passieren wird. Zudem hat Thomas de Maizière gesagt, dass kriminelle Afghanen abgeschoben werden. Ich habe Angst, dort als Krimineller betrachtet zu werden und in ein Gefängnis kommen zu können.

Sie werden ja nicht abgeschoben ...

Pouya: Ich reise aus. Aber das ist nicht freiwillig. Es ist eine sogenannte freiwillige Ausreise mit Zwang. Man hat mich gezwungen. Denn eine Abschiebung wäre mit einer Einreisesperre für Deutschland verbunden.

Sind Sie verbittert?

Pouya: Ich bin sauer, dass ein Mensch hier in Deutschland nichts wert ist. Ob ich sterbe oder nicht, ist den Politikern egal. Lösungen, wie etwa die Härtefallkommission, wurden blockiert. Dass ich ein Bleiberecht bekomme, wurde blockiert. Mein Engagement hat nichts gezählt. Wenn ich nicht in Deutschland bleiben darf, bedeutet das letztendlich für alle anderen afghanischen Flüchtlinge auch, dass sie keine Chance haben. Viele von ihnen haben durch meinen Fall die Hoffnung verloren.

Nehmen Sie auch eine gute Erinnerung mit?

Pouya: Ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Diese Erinnerung bleibt. Dass sie meine Freunde bleiben, egal wo ich bin, macht mich glücklich. Ich bin dankbar, dass mir viele Politiker, wie Claudia Roth oder Thomas Goppel, geholfen haben. Es ist schön, dass ich so viele Herzen gewonnen habe.

Wie geht es Ihrer Freundin, die sie heiraten wollten, und die nun zurückbleibt?

Pouya: Sie ist sehr traurig. Eine Familie wird kaputt gemacht. Aber auch Freundschaften werden getrennt. Ich war sowieso ein Flüchtling. Aber was ist mit den ganzen Menschen, die sich für mich eingesetzt haben? Rund 24.000 Menschen haben die Petition für mich unterschrieben, etliche haben viel Zeit für mich investiert. Auch ihnen wird kein Respekt entgegengebracht.

Haben Sie an Zuversicht verloren?

Pouya: Ich verliere nicht die Hoffnung, dass ich irgendwann wieder in Deutschland sein werde. Mit Cornelia Lanz bleibe ich in Kontakt (Opernsängerin, die die Flüchtlingsoper Zaide produziert hat. Pouya spielte dort mit, Anm. d. R.). Sie plant eine Wiederaufführung der Oper. Vielleicht darf ich mit einer Einladung wiederkommen.

Was werden Sie an Ihrem vermutlich vorerst letzten Abend am Donnerstag in Deutschland machen?

Pouya: Ich hatte jetzt viel Stress. Ich werde mit meiner Freundin und ihren Kindern viel Zeit verbringen. Es ist die letzte Möglichkeit für meine Familie und mich.

