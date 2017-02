2017-02-14 06:30:00.0

Augsburg Haus für sozial Schwache zieht um - Nachbarn fürchten Ärger

Das Haus Delphin bietet sozial schwachen und alkoholkranken Menschen ein Zuhause. Jetzt muss es umziehen, die neuen Nachbarn sind in Sorge. Von Jörg Heinzle

Viele Nachbarn sind skeptisch. Sie verfolgen mit Sorge, was derzeit in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Inninger Straße in Haunstetten geschieht. Das Erdgeschoss des Gebäudes wurde umgebaut, im von der Straße abgewandten Hof stehen jetzt mehrere Wohncontainer. Ende der Woche sollen die ersten Bewohner einziehen. Das Haus Delphin, ein betreutes Wohnangebot für sozial schwache Menschen, hat hier eine neue Bleibe gefunden. Vor allem alkoholkranke Menschen, die sonst nirgends mehr unterkommen, finden hier noch ein Zuhause.

Es ist kein weiter Umzug, es sind nur ein paar hundert Meter. Bisher war das Haus Delphin in der Landsberger Straße, im ehemaligen Hotel Gregor untergebracht. Der sieben Stockwerke hohe Betonbau hat seit Jahren einen schlechten Ruf. Regelmäßig musste die Polizei anrücken, um Streitereien unter Betrunkenen zu schlichten. Mehrere Gewalttaten machten Schlagzeilen. Ein Mann mit 3,3 Promille Alkohol im Blut stach mit einem Messer einer Bekannten in die Brust. Ein anderer Bewohner des Hauses soll versucht haben, seine Lebensgefährtin umzubringen, in dem er das Kabel eines Fernsehers manipuliert. Die Frau erlitt einen Stromschlag. Im Oktober 2013 hält ein 32-jähriger Mann im Drogen- und Alkoholrausch seiner vier Jahre jüngeren Freundin Mund und Nase zu. Sie stirbt. Er wird zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt und muss in die geschlossene Psychiatrie. Nachbarn sind deshalb in Sorge. Sie fürchten Ärger und Lärm durch Trinkgelage.

Einrichtungsleiter versucht zu beruhigen

Frank Pöschl, ein gelernter Altenpfleger, versteht diese Ängste. Er sagt: „Es gab ja auch tatsächlich eine Reihe von Zwischenfällen, die alle mit dem Haus Delphin in Verbindung gebracht worden sind.“ Er sieht sein Betreutes Wohnen aber zu Unrecht in ein solch schlechtes Licht gerückt. Er habe mit dem Haus Delphin nur einen Teil des großen Gebäudes belegt. Viele weitere Apartments seien von den Besitzern des Hauses an sozial schwache Mieter vergeben worden. Fast alle Gewalttaten – mit Ausnahme des Tötungsdeliktes – hätten sich in diesen Apartments abgespielt. Weil aber eine weithin sichtbare Werbetafel mit der Aufschrift „Haus Delphin“ oben auf dem Dach steht, sei das alles seinen Bewohnern zugerechnet worden.

Aus dem ehemaligen Hotel müssen jetzt alle Mieter raus. Ein Investor hat das gesamte Gebäude aufgekauft. Wie es heißt, sollen hier Studentenapartments und Wohnungen entstehen. Auch an ein Lokal ist offenbar gedacht. Frank Pöschl sagt, er habe zuerst nicht gewusst, wie es mit dem Haus Delphin weitergehen soll. Es sei nahezu unmöglich gewesen, ein Gebäude anzumieten. Niemand wollte etwas damit zu tun haben. Doch dann fügte es sich doch noch. Das Gebäude in der Inninger Straße stand zum Verkauf und er fand einen Investor, der es kaufte und nun an ihn vermietet. Die früheren Ladenräume im Erdgeschoss hat Frank Pöschl in Aufenthaltsräume umgebaut. Auch eine behindertengerechte Dusche und Toilette ist neu. Eine sechsstellige Summe habe er investiert, sagt Pöschl.

In den oberen Stockwerken befinden sich Wohnungen, die teils noch vermietet sind. Den Mieter wurde allen gekündigt, sie müssen im Lauf dieses Jahres ausziehen. Bis dahin will Frank Pöschl einen Teil der 45 Bewohner in Wohncontainern unterbringen. Er sagt, er sei davon ausgegangen, dass er für die vorübergehende Nutzung keine Genehmigung braucht. Die Stadt sieht das anders. Das Bauordnungsamt verzichtete aber darauf, die Beseitigung anzuordnen. Der Grund nach Angaben einer Sprecherin der Stadt: „Die besondere Dringlichkeit, bedürftigen Menschen ein Dach über dem Kopf zu gewähren.“ Pöschl erhielt die Möglichkeit, einen Bauantrag nachzureichen.

Bewohner finden kaum Heimplätze

Dass eine Bewohner aufgrund ihrer Suchtprobleme und anderer psychischer Erkrankungen nicht immer einfach sein, daraus macht Frank Pöschl keinen Hehl. Er sagt aber auch: „Diese Menschen müssen irgendwo leben. Bei uns kommen sie unter und werden betreut.“ Man hilft ihnen bei der Körperpflege. Es gibt drei Mal am Tag Essen. Meistens setze er sich dabei zu den Bewohner, sagt Frank Pöschl. Am Abend gibt es ein oder zwei Bier, oft legt er dann noch Schlager auf. „Das gefällt den Bewohnern.“ Viele der Bewohner sind aus anderen Heimen und Wohnungen nicht klar gekommen. Oder sie gelten als „austherapiert“ Ohne das Haus Delphin stünden sie auf der Straße. Das sieht man hinter vorgehaltener Hand auch bei der Stadt so. Viele Alternativen für schwer suchtkranke Menschen, vor allem für Alkoholiker, gibt es in Augsburg nicht.

Frank Pöschl sagt, er hoffe, dass sich die Ängste der Anwohner legen, wenn der Betrieb erst einmal läuft. Sorgen machen sich auch die Betreiber eines Café, das direkt neben dem künftigen Haus Delphin liegt. Frank Pöschl dagegen glaub nicht, dass es größere Konflikte geben wird. Bisher, im alten Gebäude, habe es oft Ärger durch andere Hausbewohner gegeben, um die sich niemand kümmerte. Das sei im neuen Haus nicht mehr der Fall. „Diese Menschen brauchen ein Zuhause“, sagt Pöschl. „Irgendwo müssen sie leben, auch wenn niemand sie haben will.“