2018-02-09 06:30:00.0

Augsburg Hier sollen 700 neue Wohnungen für Oberhausen entstehen

Auf dem ehemaligen Gelände der Firma Zeuna-Stärker sollen einmal 1300 Menschen leben. Das Investitionsvolumen liegt im dreistelligen Millionenbereich. Von Michael Hörmann

Es ist ein altes Industriegelände nahe der Wertach im Stadtteil Oberhausen. Hier auf dem Gelände standen früher die Produktionshallen der Firma Zeuna-Stärker. Das Unternehmen, das heute unter dem Namen Faurecia firmiert, hat den Standort an der Äußeren Uferstraße längst aufgegeben. Eigentümer der Industriebrache ist das Augsburger Unternehmen Solidas. Für das insgesamt sechs Hektar große Areal gibt es jetzt große Pläne: Ein neues Wohnviertel soll entstehen. 600 bis 700 Wohnungen werden gebaut. Dort könnten künftig 1300 bis 1400 Menschen leben. Die Dimension des Projektes lässt sich am Investitionsvolumen ablesen. Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag, sprich: Es sind mehr als 100 Millionen Euro. Dies sagt Prokurist Martin Uhl von Solidas.

Baubeginn nicht vor 2020 geplant

Bis zur Umsetzung dauert es jedoch noch eine Weile. Das riesige Bauprojekt geht zunächst in ein aufwendiges Genehmigungsverfahren. Dieses kann bis zu eineinhalb Jahren dauern. Aus heutiger Sicht ist mit einem Baubeginn Anfang 2020 zu rechnen. Die Abbrucharbeiten haben allerdings bereits begonnen. Da in den Hallen und im Boden Altlasten vorhanden sind, müssen diese entsorgt werden. Das Areal an der Äußeren Uferstraße ist Ortskundigen sicherlich auch wegen der lang gezogenen Mauer bekannt. Diese Mauer diente als Absperrung zum Industriegelände. Während der Bauzeit wird die Mauer auch bleiben, erst später kommt sie weg.

ANZEIGE

Über die Planungen in Oberhausen informierte Baureferent Gerd Merkle am Donnerstag in der Sitzung des Bauausschusses. Die Stadträte signalisierten Zustimmung für die Planungen, die jetzt weiter vertieft werden. Wegen der städtebaulichen Bedeutung gab es bereits einen Wettbewerb. Als Sieger ging das Darmstädter Büro Trojan hervor. „Wir sind glücklich, bei der Umsetzung des Projekts mit dem Büro aus Darmstadt eines der besten Planungsbüros Europas mit an Bord zu haben“, sagt Merkle. Gedacht ist an ein eigenständiges neues Stadtquartier, das im Innenbereich verkehrsfrei sein soll. Die Zufahrt zu den Häusern erfolgt über Tiefgaragen. Bei den geplanten Häusern stehen die Geschosszahlen nicht fest. Das ist Bestandteil der weiteren Planung. Gedacht ist daran, dass es auch ein Hochhaus geben wird. Zum Plangebiet gehören ferner zwei Kindertagesstätten, die an zwei unterschiedlichen Standorten errichtet werden. Gleichfalls soll die benachbarte Drei-Auen-Schule vom Bauprojekt profitieren. Eine große Sportanlage, die dann von der Schule genutzt wird, ist im Plangebiet enthalten.

Stadt Augsburg will Bürger bei Informationsabend einbeziehen

Bei den weiteren Planungen will die Stadt auch die Bürger im Umfeld des neuen Wohngebiets einbeziehen. Es soll einen Informationsabend im Frühjahr geben, wobei der Termin noch nicht festgelegt ist.

Die Firma Solidas ist derzeit auch bei einem anderen Bauprojekt im Stadtgebiet Augsburg aktiv. Sie betreut das ehemalige BayWa-Gelände in Lechhausen. Hier wird ein neues Gewerbeareal entstehen. „Die Höfe“ lautet der Arbeitstitel für das Projekt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.