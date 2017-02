2017-02-02 17:47:00.0

Uniklinik Augsburg Martina Kadmon ist das neue Gesicht der Unimedizin

Sie ist das neue "Gesicht" der Medizinfakultät in Augsburg: Professor Martina Kadmon aus Oldenburg wird Gründungsdekanin der neuen medizinischen Fakultät der Uni Augsburg. Von Eva Maria Knab

Das verlautete am Donnerstag aus gut unterrichten Kreisen. Eine offizielle Bestätigung gab es noch nicht.

Wer im komplizierten Auswahlprozess für diese Schlüsselposition das Rennen machen, war mit Spannung erwartet worden. Beteiligt an der Auswahl sind das bayerische Wissenschaftsministerium, die Universität und das Klinikum Augsburg. Offenkundig fiel jetzt die Entscheidung zugunsten von Kadmon. Sie lehrt derzeit als Professorin an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Sie ist dort Studiendekanin und kommissarische Dekanin der Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften.

Zu Kadmons Forschungsschwerpunkten zählen das Qualitätsmanagement in der medizinischen Ausbildung und in Fakultäts-Entwicklungsprogrammen, die Bedeutung von Studierendenauswahlkriterien für den Erfolg in Studium und Beruf und kompetenzorientierte Aus- und Weiterbildungskonzepte im klinischen Umfeld. Als Gründungsdekanin in Augsburg wird sie die zentrale Ansprechpartnerin für den Aufbau der Fakultät mit künftig bis zu 100 Professoren und 1500 Studenten.

