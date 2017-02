2017-02-10 06:34:33.0

Wochenend-Tipps Messen, Musik, Filmpremiere - Die Tipps zum Wochenende

In Augsburg und der Region sind in den nächsten Tagen wieder zahlreiche Veranstaltungen geboten. Wir geben einige Tipps für das Wochenende. Von Luisa Riß

Langeweile am Wochenende muss nicht sein. In Augsburg und Umgebung ist einiges los. Wir geben einen Überblick:

Filmstart von "Fifty Shades of Grey"

Jamie Dornan und Dakota Johnson kehren als Christian Grey und Anastasia Steele auf die Kinoleinwand zurück. In der Fortsetzung der Buchverfilmung "Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe" geht die Romanze mit dunklen Geheimnissen in die zweite Runde. Auch in einigen Kinos der Region kann die Liebesgeschichte von Christian und Anastasia schon verfolgt werden: Cinemaxx Augsburg, Cineplex Aichach und Königsbrunn, Cinderella Meitingen. (Mehr Infos zum Film: Shades of Grey: In Teil 2 kommt zur Qual die Romantik)

ANZEIGE

Messen und Märkte

"Immobilientage" und "Bau im Lot" in Augsburg: Freitag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Messe Augsburg; Eintritt frei.

"Jagd- und Fischereimesse" in Ulm: Freitag bis Sonntag, jeweils von 9.30 bis 18 Uhr auf dem Messezentrum; Tageskarte 6,50 Euro.

Flohmärkte: Augsburg: Freitag und Samstag, jeweils von 6 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz der Rockfabrik und bei der Autovermietung Salameh. Gersthofen: Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Festplatz, Schuberstraße. München: Freitag und Samstag, jeweils von 6 bis 16 Uhr; Freifläche-Zenith, Lilienthalallee 29.

Musikalische Tipps

Klassik: In Illertissen spielt das "Kodály Quartett" am Samstag um 19 Uhr Werke von Mozart, Bach, u.a.; "Fazil Says" präsentieren, am Sonntag im Prinzregenthentheater in München (11 Uhr) Stücke von Debussy, Chopin und vielen mehr auf dem Klavier.

"Band des Jahres 2017": Mary Lou, Franzi Pschera & Band, Judi und Too Late For Collage treten am Freitag ab 19.30 Uhr in der Kantine in Augsburg auf.

Im Donauwörther Doubles Rock ‘n‘ Roll wird am Freitag (21 Uhr) zu einer FlowerPower-Party geladen. Am Samstag tritt dort ab 21 Uhr die „Rock Steady Blues Band“ auf und präsentiert Funk, Blues, Rock, Reggae, Soul und BlackMusic.

Die Schlagwerk-Show „Hexagon“ ist am Sonntag um 19 Uhr im Stadttheater in Landsberg zu sehen.

Für die Kleinen

Die Augsburger Puppenkiste führt am Wochenende "Der Räuber Hotzenplotz" auf: Am Freitag um 16 Uhr, Samstag und Sonntag um 15 Uhr.

Im Ersten Ulmer Kasperletheater spielt von Freitag bis Sonntag, jeweils um 15 Uhr, "Kasperle taucht unter".

"Die verrückten Steckenpferde", eine Aufführung der Neuburger Fadenspieler findet am Sonntag um 16 Uhr im Marionettentheater in Neuburg statt.

Panther-Heimspiel

Am Sonntag, 12. Februar, spielen die Augsburger Panther zu Hause gegen die Iserlohn Roosters. Das Spiel findet um 16.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion statt. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams endete mit einem 3:1-Sieg für den AEV. Für das Derby sind noch Tickets verfügbar.