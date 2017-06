2017-06-01 06:47:55.0

Augsburg Polizei sucht nach Überfall auf Joggerin weiter nach Sex-Täter

Eine Woche nach der Attacke auf eine Joggerin am Augsburger Lechufer haben die Ermittler der Kriminalpolizei noch keine heiße Spur. Was die Polizei in solchen Fällen tut. Von Jörg Heinzle

Rund eine Woche nach dem Überfall auf eine junge Joggerin am Lech hat die Kriminalpolizei noch keine heiße Spur. Nach Informationen unserer Redaktion misst man dem Fall aber eine hohe Bedeutung zu. Der Täter hatte die 22-jährige Studentin am Dienstagabend in der vorigen Woche auf einem Fußweg am Westufer des Lechs von hinten attackiert und zu Boden gerissen. Die Ermittler gehen davon aus, dass nur die heftige Gegenwehr der Frau einen sexuellen Übergriff verhindert hat.

Gibt es Ähnlichkeiten zu anderen Taten?

Klar ist auch den Beamten: Wer solch eine Tat begeht, kann theoretisch erneut zuschlagen. Das Opfer berichtet, der Täter habe nur wenig gesprochen, dabei aber – so formuliert es die Polizei – „eindeutig sexuelle Absichten geäußert“. Seine Ausdrucksweise soll vulgär gewesen sein. Hinweise, dass es sich bei dem gesuchten Mann um einen Serientäter handeln könnte, haben die Ermittler bisher aber nicht.

Dennoch gehört es zur Routine in solchen Fällen, zu prüfen, ob es mögliche Ähnlichkeiten oder Überschneidungen zu anderen, womöglich ebenfalls noch nicht geklärten Taten gibt. Oft werden von den Ermittlern auch Personen überprüft, die in der Vergangenheit schon durch sexuell motivierte Straftaten auffielen oder zumindest schon einmal solcher Taten verdächtigt worden sind.

Der Tatort liegt den Angaben zufolge neben der Berliner Allee, auf der Höhe der Johannes-Haag-Straße. Dort ist auch das Schlachthofquartier, in dem sich mehrere Lokale befinden. Die Tatzeit war gegen 20 Uhr. Der Täter ging ein beträchtliches Risiko ein: Zu der Zeit war es noch hell, der Weg am Lech wird viel genutzt. Die Polizei hofft deshalb nach wie vor darauf, dass Hinweise von Zeugen weiterführen. Die Studentin schätzt den Angreifer auf etwa 1,70 Meter. Sie beschrieb ihn als „eher südländischen Typ“ mit „gebräuntem Teint“. Allerdings soll er ohne einen erkennbaren Akzent gesprochen haben.

Bislang ist der Übergriff auf die Joggerin ein Einzelfall

Bislang ist der aktuelle Fall eine Einzeltat. Vor sieben Jahren hatte dagegen eine Serie von Übergriffen auf Joggerinnen im Siebentischwald die Polizei in Atem gehalten. Ein Täter begrapschte wiederholt Frauen. Er versuchte auch, eine Frau in ein Gebüsch zu ziehen. Die Kripo richtete deswegen eine sechsköpfige Ermittlungsgruppe ein. Es wurden angeblich sogar Beamtinnen als Joggerinnen getarnt. Die Ermittler waren selbst überrascht, wen sie am Ende als Täter identifizieren konnten: einen damals erst 14-jährigen Jungen, der bereits wegen anderer Straftaten als jugendlicher Intensivtäter eingestuft worden war.

