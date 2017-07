2017-07-16 15:58:00.0

Augsburg Radlnacht: Großer Spaß für Radler, Ärger für einige Autofahrer

Die Radlnacht sorgt für einen regelrechten Ansturm: Mehr als 6000 Teilnehmer fahren auf gesperrten Straßen und erleben einen gelungenen Abend. Knapp 60 Fahrzeuge müssen dafür abgeschleppt werden. Von Jan Kandzora

Es war ein ungewöhnliches Bild, das sich am Samstagabend in der Maximilianstraße bot. Kurz vor 21 Uhr standen tausende Radler auf den Pflastersteinen und warteten darauf, dass es losgeht. Mehr als 6000 Teilnehmer zählten die Veranstalter der zweiten Augsburger Radlnacht später. Wer die Menschenmassen in der Maxstraße sah, die sich vom Herkulesbrunnen in Richtung der Basilika St. Ulrich und Afra aneinander drängten, konnte den Eindruck gewinnen, dass es sogar mehr waren.

Sei’s drum. Im Vergleich zur letzten Radlnacht 2016, als etwa 3500 Radler mitmachten, waren es auf jeden Fall deutlich mehr Teilnehmer. Bereits gegen 19.15 Uhr war am Startort viel los, das Rahmenprogramm hatte um 18.30 Uhr begonnen. Auch Lena und Eugen Koch aus Augsburg waren früh dran. Sie machten zu ersten Mal mit, berichteten sie. Bei der Premiere der Veranstaltung seien sie nicht dabei gewesen. „Leider“, wie Lena Koch sagte. Auch für Anna-Maria Fenß war es die erste Radlnacht. Sie fuhr ein auffälliges blaues Rad, dessen Reifendruck sie in einer der Werkstätten vor Ort vor dem Start noch einmal überprüfen ließ – wie viele andere auch.

Bei der Radlnacht waren erneut viele Familien unterwegs

Gegen 21 Uhr setzte sich der Fahrradcorso in Bewegung. Die Teilnehmer hatten freie Fahrt, die Strecke war für den Autoverkehr gesperrt. Anders als im vergangenen Jahr endete die Route dieses Mal nicht am Startpunkt, sondern endete am Rosenaustadion. Die Strecke führte über die City-Galerie zur Berliner Allee, über die Provinostraße durchs Textilviertel auf die Schleifenstraße. Ein Highlight für die Radler war, wie im vergangenen Jahr, die Durchquerung des Schleifenstraßentunnels, der ansonsten für Radfahrer gesperrt ist. Einen kurzen Stopp gab es bereits, als die Teilnehmer gerade losgefahren waren: In der Jakoberwallstraße hielt die Polizei den Korso zwei Mal auf, um einem Rettungsfahrzeug die Ein- und Ausfahrt zu ermöglichen. Der Rettungseinsatz in einer Nebenstraße stand allerdings nicht in Verbindung mit der Radlnacht.

Radlnacht 2017: Tausende Fahrradfahrer auf...

Gegen 22 Uhr kamen die ersten Teilnehmer nach 14 Kilometern Fahrt am Rosenaustadion an. Die Stimmung: fröhlich und gut. Einige Teilnehmer fuhren auch mit ausgefalleneren Rädern, die speziell für die Veranstaltung geschmückt oder beleuchtet waren. Wie im vergangenen Jahr waren viele Familien unterwegs. Viktor Vollmer aus Augsburg absolvierte die Strecke gemeinsam mit seinem Sohn. Spaß habe es gemacht, sagte er im Ziel, eine gelungene Sache sei das gewesen, ein Gemeinschaftserlebnis. Aber man habe aufpassen müssen, vorne sei es eng gewesen.

Schlimmere Stürze gab es aber offenbar nicht. Nach Auskunft von Alois Rager, dem Leiter der Augsburger Verkehrspolizei, haben sich drei Menschen bei Stürzen kleinere Verletzungen zugezogen, Abschürfungen etwa. Keine hohe Zahl angesichts der Masse an Teilnehmern. Auch habe es keine großen Störungsfälle während der Tour gegeben. Der Korso sei insgesamt zehn Kilometer lang gewesen. Gegen 23 Uhr erreichten die letzten Teilnehmer das Rosenaustadion. Baureferent Gerd Merkle spricht von einem „Riesenerfolg“ der Veranstaltung. „Unsere Hoffnung bezüglich der Teilnehmer ist weit übertroffen worden.“ Wie bei der Premiere der Radlnacht gab es allerdings auch heuer kritische Stimmen.

Auf Facebook etwa bemängeln Teilnehmer etwa, die Strecke habe teilweise durch enge Gassen geführt, was dazu geführt habe, dass man sein Fahrrad habe schieben müssen. Merkle sagt dazu, man wolle versuchen, solche Engstellen bei einer weiteren Auflage zu vermeiden.

Vor allem in der Maximilianstraße schleppt die Polizei Autos ab

Autofahrer, Anwohner und Tramfahrer mussten Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in Kauf nehmen. In der Maximilianstraße ließ die Polizei am Nachmittag gegen 16 Uhr etliche Autos abschleppen. Bereits ab Nachmittag gab es entlang der Strecke ein Halteverbot. Ein Anwohner kam gerade noch rechtzeitig, um sein Auto von einem der Abschleppfahrzeuge zu holen. 100 Euro müsse er wohl dennoch zahlen, berichtet er. Von der Radlnacht habe er nichts gewusst. Eigentlich sollten die Haushalte in den betroffenen Stadtteilen mit Briefkastensendungen informiert werden.

Dennoch hatten offenbar nicht alle Anwohner im Vorfeld von der Veranstaltung mitbekommen. Die Polizei habe noch versucht, die Halter der Autos zu ermitteln, sagt Alois Rager von der Verkehrspolizei. Auch über den Kurznachrichtendienst Twitter wies die Polizei darauf hin, dass die Fahrer ihr Auto wegfahren sollten. Insgesamt 59 Autos habe man dennoch abschleppen lassen müssen, die meisten davon in der Maximilianstraße, sagt Rager. Dass die Halteverbote nicht beachtet wurden, sei bedauerlich.

