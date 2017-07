2017-07-10 18:30:00.0

Augsburg Rätsel um Modular: Stadt lässt Zahlen der SPD unkommentiert

Die SPD hat in der Debatte um das Festival Modular davon gesprochen, dass 2018 am Gaswerk die Zahl der Besucher begrenzt werden müsste. Die Stadt sagt nichts dazu

Wie geht es mit dem Jugendfestival Modular weiter? Wo findet es im nächsten Jahr und danach statt? Das Thema ist politisch brisant. Es kursieren Zahlen, die mit der Beantwortung der Fragen zusammenhängen. SPD-Fraktionschefin Margarete Heinrich hat sie in einem Interview mit unserer Zeitung benannt: So sollen bei einem möglichen Umzug vom Wittelsbacher Park auf das Gaswerkgelände im Jahr 2018 deutlich weniger Zuschauer Platz haben. Im Park waren es in diesem Jahr pro Abend 10000 Gäste, am Gaswerk könnten es lediglich 3000 Gäste pro Abend sein. Würde der Stadtjugendring als Veranstalter vom Wittelsbacher Park auf das Messegelände gehen, fielen laut Heinrich Mehrkosten von 250000 Euro an. Deshalb macht sich die SPD dafür stark, Modular vorerst bis zum Jahr 2020 im Wittelsbacher Park zu belassen.

Stadt plant Bürgerdialog

Die Stadtregierung hat als Reaktion auf die öffentliche Debatte einen Bürgerdialog im September angesetzt. Dann soll die Zukunft von Modular mit Anwohnern, die der Veranstaltung kritisch gegenüberstehen, thematisiert werden. Zum Standort des Festivals will sich die Stadtregierung gegenwärtig nicht positionieren. Die Positionierung der SPD wird registriert, aber nicht inhaltlich bewertet. Der städtische Pressesprecher Richard Goerlich sagte am Montag: „Die Stadt Augsburg möchte nun zunächst ins Gespräch mit dem Stadtjugendring und den zuständigen Fachreferaten gehen. Eine öffentliche Diskussion von Zahlen erachten wir als nicht sachdienlich.“ Widersprochen wurde den von Heinrich genannten Zahlen somit nicht.

Aufklärung über die finanzielle Konditionen von Modular wünscht auch FDP-Stadtrat Markus Arnold. Zumindest sprach er dieses Thema in der Sitzung des Finanzausschusses an. Finanzreferentin Eva Weber (CSU) verwies auf die Zuständigkeit von Kulturreferent Thomas Weitzel (parteilos), in dessen Ressort das Jugendfestival fällt. Die Abrechnung für das Festival 2017 ist noch nicht abgeschlossen. (möh)