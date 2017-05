2017-05-28 12:34:00.0

Region Augsburg Reanimation am Tennisplatz: Helfer retten 50-Jährigem das Leben

Als ein Zuschauer auf dem Tennisplatz des TC Rot-Weiß Gersthofen zusammenbrach, reagierten viele Menschen sofort. Weil sie nicht zögerten, konnte der Mann gerettet werden. Von Marcus Bürzle

Hinweis: In einer ersten Meldung lobte die Berufsfeuerwehr Augsburg den Einsatz eines 16-jährigen Jugendlichen. Mittlerweile ist klar, dass mehrere Menschen den Mann gerettet haben.

Der Mann wollte sich ein Tennisspiel anschauen, doch dann kam alles anders. Der 50-Jährige erlitt auf der Anlage des TC Rot-Weiß Gersthofen einen Herz-Kreislauf-Stillstand, meldet die Augsburger Berufsfeuerwehr. Doch weil zahlreiche Menschen um ihn herum richtig reagierten, habe sein Leben gerettet werden können.

In einer ersten Meldung lobte die Berufsfeuerwehr Augsburg den Einsatz eines 16-jährigen Jugendlichen. Doch mit der Zeit stellte sich heraus, dass mehrere Personen auf der Tennisanlage genau richtig reagiert haben und den Mann reanimierten. Monika Kindlein war eine von ihnen. Sie saß unmittelbar neben dem Mann, der kollabierte. „Alle Helfer haben toll reagiert“, sagt sie.

Als sie bemerkte, dass es dem Mann schlecht ging, kümmerte sie sich mit anderen um ihn. Als er schließlich keinen Puls mehr hatte, begann Monika Kindlein mit der Herzdruckmassage, ihr Sohn übernahm die Beatmung. Andere hätten den Notarzt gerufen, einer brachte den Defibrillator. Nach einer gewissen Zeit übernahm eine andere Frau die Herzdruckmassage, sie die Beatmung, so Monika Kindlein. Der Defibrillator kam zum Einsatz. Mehrere Personen hätten sich um das Kind des Patienten gekümmert.

Schließlich kamen auch die beiden 16-jährigen Luis Bußler und Marcel Eschwe dazu. Sie hatten zuvor noch Tennis gespielt und lösten die ersten Helfer ab, die von den Wiederbelebungsmaßnahmen erschöpft waren. Luis Bußler aus Augsburg wusste, was zu tun war, weil er erst vor Kurzem den Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein gemacht hatte. Er übernahm die Herzdruckmassage. Und dann kam auch Marcel Eschwe zum Patienten. Er beatmete den Mann. Der Defibrillator kam nochmals zum Einsatz. Das Gerät empfahl per Stimme, einen Elektroschock abzugeben. Marcel Eschwe drückte den Knopf. Gemeinsam versuchten die Helfer, „den Mann bei uns zu behalten“, bis der Notarzt schließlich eintraf und übernahm. Aus Sicht der Berufsfeuerwehr lief auf der Tennisanlage alles richtig.

Mit Herzdruckmassage und Beatmung kann jeder helfen

Pressesprecher Andreas Kohnle sagt: „Bei einem Herz-KreislaufStillstand zählt jede Sekunde. Als Faustformel gilt: Pro Minute, in der er unbehandelt bleibt, sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent.“ Mit einer Herzdruckmassage und einer Beatmung könne aber jeder helfen. „Dabei kann fast nichts falsch gemacht werden“, so Kohnle. Daran erinnerten sich auch die zahlreichen Helfer. Marcel Eschwe sagt: „Ich dachte mir, es ist besser zu helfen, als nichts zu tun.“ Ihm half, dass seine Mutter Ärztin ist und er sich für Medizin interessiert. Dazu kamen das frische Wissen aus dem Erste-Hilfe-Kurs von Luis Bußler, der Einsatz der anderen Helfer und die lebensrettenden Stromstöße aus dem Defibrillator.

Wenn eine Person bewusstlos zusammenbricht, gilt Folgendes:

1. Prüfen: Sprechen Sie die Person an. Schütteln Sie sie an den Schultern: Keine Reaktion? Prüfen Sie die Atmung: Keine Atmung oder keine normale Atmung?

2. Rufen: Wählen Sie die Nummer 112.

3. Drücken: Beginnen Sie sofort mit der Herzdruckmassage. Machen Sie den Brustkorb frei. Drücken Sie fest und schnell in der Mitte der Brust - mindestens 100-mal pro Minute (etwa im Rhythmus des Bee-Gees-Songs "Stayin alive").

Hören Sie nicht auf, bis Hilfe eintrifft.

Sind mehrere Helfer zur Stelle, sollten Sie sich bei der Herzdruckmassage abwechseln.

Diese Geräte gibt es an immer mehr Orten in der Region. Sie funktionieren laut Berufsfeuerwehr automatisch – „es kann bei den Geräten ebenfalls nichts falsch gemacht werden“, sagt Andreas Kohnle. Der „Defi“ werte den Herzrhythmus aus und gebe nur dann einen Stromstoß frei, wenn es sinnvoll ist. Dabei gebe eine Computerstimme einfache und genaue Anweisungen. Um sich für den Notfall zu rüsten, empfehlen die Retter Erste-Hilfe-Kurse, die viele Organisationen anbieten. Und Kohnle sagt: „Im Ernstfall sind Berührungsängste fehl am Platz, denn unbehandelt führt ein Herzstillstand mit Sicherheit zum Tod.“