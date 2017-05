2017-05-16 11:00:00.0

Augsburg Strafjustizzentrum: Staatsanwalt stirbt bei Sturz aus drittem Stock

Im Augsburger Strafjustizzentrum ist am Dienstagmorgen ein Staatsanwalt aus dem dritten Stock in das Foyer gestürzt. Er erlag wenig später seinen schweren Verletzungen.

Großeinsatz am Dienstagvormittag am Augsburger Strafjustizzentrum an der Gögginger Straße in Augsburg: Dort sprang ein Staatsanwalt aus dem dritten Stock in das zentrale Foyer des Gebäudes. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr vor den Augen etlicher Gerichtsbeschäftigter und -Besucher, darunter viele Schüler.

Polizei und Rettungskräfte rückten sofort mit einem Großaufgebot an. Bis der Notarzt eintraf, kümmerte sich ein anwesender Gerichtsmediziner um den 43-Jährigen. Der Teil des Foyers, in dem sich der Vorfall abspielte, wurde abgesperrt. Mitarbeiter eines Kriseninterventionsteams, Schulseelsorger, und speziell geschulte Polizeibeamte betreuten die zwei Schulklassen, die während des Vorfalls im Strafjustizzentrum waren.

Der Staatsanwalt wurde unter laufenden Reanimation ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen.

Gerichtsprozess vorläufig unterbrochen

Die Ermittlungen der Kripo zu dem tragischen Vorfall dauern derzeit noch an. Ein Fremdverschulden werde aber ausgeschlossen, teilte die Augsburger Staatsanwaltschaft am Dienstagmittag mit.

Der Staatsanwalt hätte am Dienstag die Anklage im laufenden Prozess gegen den 22-jährigen Studenten aus Donauwörth vertreten sollen, der im Verdacht steht, seine Mutter getötet zu haben.

Das Hauptverfahren wurde zunächst unterbrochen. Am Nachmittag wollen die Prozessbeteiligten entscheiden, wie es in dem Fall weitergeht.

Im Strafjustizzentrum selbst wurde der Dienstbetrieb gegen 9.15 Uhr wieder aufgenommen. (bo/jöh/AZ)