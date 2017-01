2017-01-29 08:56:00.0

Augsburg Straßenschäden sorgen für Unmut

Vortrag über Ausbaubeitragssatzung stößt auf große Resonanz. Anwohner befürchten, bis zu 20000 Euro bezahlen zu müssen. Können sie auf die Stadt einwirken? Von Gerlinde Knoller

Das Interesse war groß. So groß, dass im Saal des Neuen Hubertushofes in der Firnhaberau noch weitere Stühle geholt werden mussten. Das Thema interessierte brennend, vor allem Anlieger des Siedlerwegs in der Firnhaberau und der Karwendelstraße in Hochzoll-Nord. Jürgen Raab, Stadtrat der Freien Wähler in Königsbrunn, sprach auf Einladung des der Partei nahestehenden Bildungswerks für Kommunalpolitik Bayern über die „Straßenausbaubeitragssatzung“.

Diese legt unter anderem fest, nach welchem Modus Anlieger einer sanierungsbedürftigen Straße von der Kommune finanziell mit in die Pflicht genommen werden müssen. Im Siedlerweg und in der Karwendelstraße fürchten die Anwohner Kosten von bis zu 20000 Euro pro Eigentümer, die nach aktueller Satzung in Augsburg, je nach Größe des Grundstücks, drohen.

Auf mehrere Schultern verteilen

Dabei ginge es auch anders. Darauf lief der Vortrag von Jürgen Raab hinaus. Seit April 2016 gibt es in Bayern rechtlich die Möglichkeit, anstatt einer einmaligen Zahlung durch die direkten Anlieger einer sanierungsbedürftigen Straße „wiederkehrende Beiträge“ von den Eigentümern, etwa eines Stadtviertels oder eines Ortsteiles, zu verlangen. Damit werden die Kosten auf mehrere Schultern verteilt. An einer Beispielrechnung aus Pirmasens zeigte Raab auf, dass für ein 600 Quadratmeter großes Grundstück mit Haus der Eigentümer mit jährlich 78 Euro belastet wird.

Jürgen Raab, früher Lehrer für Kommunalrecht, hatte sich sichtlich in dieses Thema akribisch eingearbeitet. Zweieinhalb Stunden dauerte sein Vortrag, der bis ins kleinste Detail ging. Eine Fülle an Texten, Tabellen, Abrechnungsbeispielen bis hin zu einer Eingabemaske für eine Stadtverwaltung mutete Raab seinem geduldigen Publikum zu. „Ich will zeigen, dass alles genau geregelt ist“, so sein Motto.

Erneuerung nach 20 bis 25 Jahren

Der eine oder andere Zuhörer suchte schon zu unterbrechen. „Mich täte interessieren, wie es jetzt in der Stadt Augsburg weitergeht“, warf einer ein, „wie denn die Tendenz ist, was die wiederkehrenden Beiträge betrifft.“ Ein anderer fragte: „Warum schafft die Augsburger Verwaltung nicht, was andere Städte schaffen?“ Ein Dritter: „Was sollen wir denn als Bürger tun, um auf die Stadt einzuwirken?“ Darauf konnte und wollte Jürgen Raab keine Antwort geben. Deutlich machte er: Gemeinden können, wenn es um den Erhalt ihrer Straßen geht, Abgaben von Bürgern erheben – dafür bedürfe es immer einer Satzung. Eine Gemeinde sei dazu verpflichtet, ihre Straßen zu pflegen und zu erhalten, „damit der Verkehr flüssig fließt.“ Laut aktueller Rechtsprechung bedürften Straßen nach 20 bis 25 Jahren der Erneuerung.

Ein Schild ist aufgestellt

Am Ende des Vortrags stellte sich Volker Schafitel von den Freien Wählern den Fragen von Zuhörern, berichtete von der Projektgruppe mit Vertretern aus den Stadtratsfraktionen und der Bauverwaltung, die inzwischen zweimal getagt habe. „Die Stadträte sind sensibilisiert“, meinte Schafitel, „wir sind auf der Linie, dass die wiederkehrenden Beiträge kommen sollen.“ Die Verwaltung, so seine Einschätzung, sei jedoch bisher noch nicht von diesen wiederkehrenden Beiträgen angetan. Für die Anwohner von Siedlerweg und Karwendelstraße, die auch noch den Linienbussen die Mitschuld am Verschleiß ihrer Straßen geben, heißt das: abwarten. Bisher gibt es für beide Straßen noch keine konkrete Planung. Immerhin, ein Schild, das vor „Straßenschäden“ warnt, sei schon aufgestellt, meinte ein Anwohner aus dem Siedlerweg.