Augsburg Unfall plus Bauarbeiten auf der B17: Stau im Berufsverkehr

Der Start der Bauarbeiten auf der B17 zwischen Messe und Stadion wurde gestern von kilometerlangen Staus begleitet. Heute kam im Berufsverkehr auch noch ein Unfall hinzu. Von Andreas Baumer

Auf der B17 in Augsburg brauchten Autofahrer am frühen Dienstagmorgen Geduld. Der Verkehr staute sich - und zwar nicht nur wegen der Bauarbeiten, die am Vortag begonnen hatten, sondern auch wegen eines Unfalls. Der passierte laut Polizei um kurz vor 7 Uhr auf Höhe der Eichleitner Straße. Ein Lastwagen und ein Auto waren kollidiert.

Bis Ende Juli fällt auf der B 17 zwischen Messe und FCA-Stadion jeweils eine Spur je Richtung weg, sodass nur noch ein Fahrstreifen bleibt. Zwischen den beiden Anschlussstellen baut das Staatliche Bauamt eine dritte Spur. Zudem wird die Fahrbahndecke erneuert, weswegen die Bauarbeiter auch noch ein Teilstück südlich des Fußballstadions abgesperrt haben.

Eine fixe Umleitungsstrecke gibt es nicht. Da täglich bis zu 60.000 Autos auf der B 17 unterwegs sind, dürfte dies auch wenig bringen, weil keine Straße im Stadtgebiet leistungsfähig genug wäre, um als Ausweichstrecke zu dienen. Am meisten dürfte es bringen, den Stau großräumig zu umfahren und etwa auf die alte B 17 oder die Staatsstraße 2035 (Bobingen – Inningen – Göggingen) auszuweichen.

Hinzu kommt noch, dass das Bauamt wegen der Bauarbeiten die Anschlussstelle Göggingen/Haun-stetten-Nord in Fahrrichtung Augsburg sperren muss. Für Autofahrer sind – je nachdem, welches Ziel sie haben – mehrere Umleitungsstrecken ausgeschildert.

