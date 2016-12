2016-12-23 07:18:00.0

Fliegerbombe in Augsburg Wie das Vincentinum und die Heime auf die Evakuierung reagieren

Patienten und Heimbewohner müssen für einige Stunden umziehen. Doch gerade für demente Menschen wird das sehr schwierig. Bei Zeitzeugen der Bombennacht kommen Erinnerungen hoch. Von Stefan Krog

Bei den Pflegeheimen in der Innenstadt und dem Krankenhaus Vincentinum laufen die Vorbereitungen für die Evakuierung der Einrichtungen auf Hochtouren. Während bei den meisten Einrichtungen schon klar ist, wo die Bewohner in den Stunden während der Entschärfung unterkommen werden, muss der Transport im Detail noch geplant werden. Für die Rettungsdienste steht eine Riesen-Aufgabe an: Innerhalb weniger Stunden müssen hunderte bettlägeriger oder nicht gehfähiger Menschen ausgefahren werden.

Aktuell gehen die Rettungsdienste davon aus, mit rund 800 Helfern im Einsatz zu sein. 300 Retter kommen aus Schwaben, der Rest aus anderen Teilen Bayerns. Für den Fall der Fälle wird auch ein Behandlungsplatz für Verletzte eingerichtet. In jeder Notunterkunft soll zudem eine kleine Mannschaft Dienst tun, vor allem aber werden die Helfer im Transportdienst tätig sein.

Rund 30 Patienten müssen in andere Kliniken umziehen

Im Krankenhaus Vincentinum sollen nach derzeitigem Stand bereits am Mittag des Heiligabends keine Patienten mehr liegen. Weil in dem Belegkrankenhaus meist geplante Eingriffe stattfinden, ist die Patientenzahl um Weihnachten herum ohnehin reduziert – kaum jemand liegt an Weihnachten freiwillig im Krankenhaus. „Noch vor zwei Wochen wäre eine Evakuierung deutlich aufwendiger gewesen“, sagt Sprecherin Veronika Striegel. Bis zur Evakuierung werden auch noch einige Patienten regulär entlassen.

Nach derzeitigem Stand geht das Krankenhaus davon aus, etwa 30 Patienten auf andere Kliniken in der Nähe verlegen zu müssen. Damit soll bereits heute Nachmittag begonnen werden. Bis übermorgen Mittag soll kein Patient mehr im Vincentinum liegen. „Wir sind sehr optimistisch, dass das erfolgreich gelingen wird“, so Striegel. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sollen die Patienten zurückkehren.

70 Einrichtungen sind betroffen

Betroffen sind auch um die 70 soziale Einrichtungen in der Evakuierungszone, wobei es sich dabei auch um Jugendwohngruppen und ähnliches handelt. An Pflegeheimen dürften es rund 15 Einrichtungen sein. „Es wird für unsere Bewohner nicht einfach werden, weil die vertraute Umgebung für sie fehlt“, sagt Armin Rieger, Geschäftsführer des „Haus Marie“ nahe der Kahnfahrt. In seinem Heim kümmern er und seine Mitarbeiter sich um Menschen, die meist schwer dement sind.

Manche müssen mehrmals täglich unter die Dusche, weil sie inkontinent sind, alle sind auf richterlichen Beschluss zu ihrem eigenen Schutz untergebracht. Rieger blickt dem Umzug bang entgegen. Inzwischen steht immerhin fest, dass die Bewohner in eine neue Einrichtung in Ursberg, die noch nicht voll belegt ist, umziehen können.

Bei der städtischen Altenhilfe ist das Hospitalstift mit 153 Bewohnern betroffen. Die Caritas hat in dem Gebiet vier Heime mit rund 500 Bewohnern, davon 60 bettlägerig und 170 auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen. Die Evakuierung sei „eine sehr große Herausforderung vor allem für unsere Bewohner“, sagt Michaela Weber, Bereichsleiterin Pflege bei der CAB Caritas Betriebsträger-Gesellschaft. Seit Donnerstagfrüh wird versucht, die Angehörigen zu erreichen, um zu klären, ob Bewohner während der Evakuierung dort unterkommen können. Klar ist aber auch schon: Die Bewohner, bei denen das nicht möglich ist, werden auf andere CAB-Einrichtungen in Augsburg und umliegenden Gemeinden verteilt. Die Details des Transports seien aktuell noch nicht geklärt.

Bei manchen Älteren herrscht Unruhe

Um die Situation am 25. Dezember morgens zu entspannen, gibt es auch bei der Caritas Überlegungen, bereits am 24. Dezember mit den Bewohnern umzuziehen. Auch hier werden Bewohner mit Demenz – 70 Prozent sind betroffen – besonders betreut werden müssen. Das vertraute Personal soll mit in die neuen Einrichtungen kommen. So hoffe man, einiges auffangen zu können.

Betroffen von der Evakuierung ist auch die Fuggerei. Etwa zwei Drittel der Bewohner wird bei Verwandten unterkommen, die übrigen 50 Bewohner fahren am Sonntagmorgen mit einem Bus zu den Maltesern, wo sie den Tag verbringen werden. Für Bewohner, die noch den Zweiten Weltkrieg und Bombardements erlebt haben, sei die Situation belastend, sagt Astrid Gabler von der Fuggerei. „Bei manchen aus der älteren Generation herrschen große Unruhe und Angst.“

Für bettlägerige Menschen, die das Evakuierungsgebiet nicht selbst verlassen können, kann unter Telefon 0821/19222 ein Liegendtransport vereinbart werden.

