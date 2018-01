2018-01-24 00:04:29.0

FCA-Profis in Österreich eingeschneit

Danso und Hinteregger fehlen beim Training

Während der Vorrunde tummelten sich auf dem Trainingsplatz des FC Augsburg, nahe der Arena gelegen, gut 30 Fußballprofis. Da wirkt es geradezu überraschend, wenn – wie am Dienstagvormittag gesehen – nur mehr 22 Spieler auf dem Rasen üben. Die Winterpause hat Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter genutzt, den Kader gehörig auszudünnen. Vier Spieler hat er verliehen, einen hat er verkauft.

Die Mannschaft auf dem Rasen reduzierte sich gestern zudem merklich, weil gleich sechs Spieler nicht mittrainierten. Jeffrey Gouweleeuw, Ja-Cheol Koo, Jonathan Schmid und Raphael Framberger wurden aufgrund leichter Blessuren geschont. Einem Einsatz gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) soll aber nichts im Wege stehen, erklärte Trainer Manuel Baum nach der Einheit, die Alfred Finnbogason und Dong-Won Ji bis zum Ende mitmachten.

Auf dem Platz stehen sollten eigentlich noch Martin Hinteregger und Kevin Danso. Nach den beiden gefragt, musste Baum kurz lachen. „Sie sind eingeschneit“, erzählte er.

Hinteregger, 25, und Danso, 19, hatten den trainingsfreien Montag für einen Heimatbesuch in Österreich genutzt, in Sölden vertrieben sie sich die Zeit.

Als sie am Montagabend zurück nach Augsburg reisen wollten, erging es ihnen wie anderen Touristen in den Alpen: Sie saßen fest. Erst am Dienstagmorgen, als die Straßen freigegeben wurden, konnten sie aufbrechen. Zu spät fürs Vormittagstraining in Augsburg.

Trainer Baum sah das Fehlen entspannt, Konsequenzen hätten die beiden nicht zu befürchten, bekräftigte er. Der 38-Jährige sprach von „höherer Gewalt“. Außerdem hätten sich Hinteregger und Danso alle fünf Minuten gemeldet, um Baum auf dem Laufenden zu halten. „Man hat gemerkt, wie gern sie gekommen wären. Das holen sie dann nach.“ Womöglich taten sie dies schon am Nachmittag beim angesetzten Krafttraining. (joga)