2018-02-15 00:05:26.0

Tischtennis Post SV war chancenlos

Im Derby gewinnt Hochzoll klar mit 9:2

Erneut blieben die Tischtennis-Herren des Post SV ohne Erfolg. In der Bezirksliga musste sich der Post SV II im Lokalderby beim Spitzenreiter TSG Hochzoll mit 2:9 geschlagen geben. Dabei gab der angeschlagene Dieter Voigt alle Spiele kampflos ab. In den Doppeln holten Reinhold Berger/Aydin Tezel mit dem 12:10, 11:5, 8:11 und 11:9 den Sieg gegen Tobias Höfler/Christian Klaus. Dieter Voigt/Axel Dittrich mussten beim 4:11, 4:11, 0:11 im dritten Satz gegen Jörg Teichmann/Thomas Gräbner aufgeben.

Steffen Arnecke/Sven Schuldt unterlagen gegen Moritz von Hofer/Daniel Schär mit 6:11, 11:7, 8:11 und 3:11.

ANZEIGE

Die Einzel-Ergebnisse (Hochzoll zuerst genannt): Teichmann – Berger 2:3 Sätze, Voigt kampflos 3:0; Höfler – Voigt kampflos 3:0, Berger 3:1; Klaus – Dittrich 3:2; von Hofer – Arnecke 3:0; Schär – Schuldt 3:0 und Gräbner – Tezel 3:1.

Ohne Chance war auch der Post SV III, der in der 2. Bezirksliga Nord beim Spitzenreiter TSV Königsbrunn II mit 3:9 unterlag. Für die Postler konnten im Doppel Tobias Wille/Rainer Ruff mit 3:1 Sätzen einen Sieg erringen. In den Einzeln konnten Rainer Gerstmeyer mit 3:2 Sätzen gegen Petro Baunvest und Rainer Ruff mit 3:1 Sätzen gegen Simon Klotz als Sieger von der Platte gehen. Am Freitag (20 Uhr) erwartet der Post SV III den SC Siegertshofen II. (AZ)