2017-10-28 00:04:36.0

Fußball Unter Druck

Bayernligist TSV Schwaben ist innerhalb weniger Tage zweimal im Einsatz

An diesem verlängerten Wochenende hat Schwaben Augsburg wieder einen Doppelspieltag. Am Samstag (14 Uhr) gastiert als letzter Hinrundengegner der FC Ismaning, während am Dienstag, 14 Uhr gegen den TSV Dachau die Rückrunde eingeläutet wird.

Die Truppe von Coach Sören Dressler durchlebt gerade eine schwierige Phase, da eine Negativserie von sieben sieglosen Spielen zu Buche steht. Zwar stehen die „Violetten“ mit einer ausgeglichenen Bilanz noch im Mittelfeld (Rang zehn), doch die Konkurrenz ist dicht aufgerückt und wenn nicht endlich ein Sieg glückt, droht der Abstiegskampf.

Mit dem FC Ismaning gastiert ein erfahrener Kontrahent in Augsburg, der in der Bayernliga schon fast zum Inventar zählt. Das Team von Trainer Rainer Elfinger (50) hat vor der Saison am Personalkarussell mit 12 Neuzugängen bei 16 Abgängen kräftig gerüttelt. Allerdings deutet das Torverhältnis von 32:36 auf Schwächen in der Ismaninger Defensive hin. „Ismaning hab ich nicht im unteren Tabellendrittel erwartet, da sie erfahrene Einzelspieler haben. Wir müssen offensiv und aggressiv zu Werke gehen, da ihre Abwehr offenbar brüchig ist“, so Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier.

Am Dienstag gibt Tabellennachbar TSV Dachau seine Visitenkarte in Augsburg ab. Das Team von Spielertrainer Fabian Lamotte (34), der bereits als Profi für Schalke 04 und 1860 München aktiv war, bestreitet seine vierte Bayernliga-Saison. Aktuell ist Dachau seit vier Spieltagen ungeschlagen. Die Vorrunden- und zugleich Auftaktpartie in Dachau gewannen die Schwaben mit 1:0. (chw)