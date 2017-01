2017-01-16 00:03:00.0

„Wir sind da nur der Pausenclown“

Spielerin Rittel kritisiert Modus

Die Frauenteams beim Endrundenturnier in Günzburg müssen nach ihren Halbfinalspielen rund fünf Stunden warten bis zum Finale. Wie überbrückt der TSV Pfersee diese Zeit?

Für uns ist dieser Modus schon ätzend. Am Mittag sind wir warm vom Halbfinale. Dann warten wir ziemlich lange. Wenn wir nicht mehr so verschwitzt sind, gehen wir mal für eine Stunde spazieren, um frische Luft zu tanken. Am Abend müssen wir uns wieder komplett neu warm machen. Irgendwann ist der Kopf müde.

ANZEIGE

Aber immerhin spielen sie das Frauen-Finale vor dem Männer-Finale und haben viele Zuschauer...

Ja, aber das interessiert doch kaum jemanden. Die meisten Zuschauer gehen in dieser Zeit essen. Wir sind da nur der Pausenclown, damit sich die Männer zwischen Halbfinale und Finale erholen können. Meiner Meinung nach könnte man auch eine G-Jugendmannschaft spielen lassen. Es ist schön, dass Frauen und Männer die Endrunde beim gleichen Turnier spielen. Aber der Modus für die Frauen ist einfach schlecht.

Vor allem für jene zwei Mannschaften, die schon im Halbfinale ausscheiden…

Ja, wir Frauen spielen unsere Halbfinale, bevor das Turnier überhaupt beginnt. Das heißt, diese Mannschaften müssen bei der Begrüßung einlaufen, obwohl sie schon aus dem Turnier ausgeschieden sind. Das ist doch lächerlich. (klan)