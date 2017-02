2017-02-21 00:03:52.0

Eishockey „Wir sind noch nicht fertig“

Trainer Mike Stewart jubelt mit dem Klub über den Einzug ins Viertelfinale. Nun gilt es, die Konzentration hoch zu halten. Am Mittwoch folgt bereits das nächste Spiel Von Milan Sako

Mike Stewart zog nach dem 3:1-Heimerfolg gegen die Krefeld Pinguine zufrieden Zwischenbilanz. „Heute war meine einhundertste Partie als Panther-Trainer. Wir haben gewonnen und das Viertelfinale perfekt gemacht“, sagte der AEV-Trainer. Vier Spieltage vor dem Ende der Punktrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) machen die Panther einen Haken hinter dem wichtigsten Saisonziel.

Die Augsburger werden nach 52 Punktspielen mindestens Platz sechs einnehmen und damit ihre beste Hauptrunden-Platzierung in 23 DEL-Jahren feiern.

Das sei beileibe nicht nur sein Erfolg, sagte der Coach. Mike Stewart lobte in der Stunde des Triumphs das gesamte Trainerteam mit Tray Tuomie (Assistent), Duanne Moeser (Sportmanager), Sven Herzog (Fitness), Harald Swatosch (Ernährung) und Ulf Wallisch (Mentalcoach). Einmal in Fahrt erwähnte Mike Stewart auch die drei Panther-Gesellschafter: „Auch Herr Horber, Herr Sigl und Herr Saxenhammer haben das ermöglicht.“

Das 3:1 gegen Krefeld löste die Anspannung. Offenbar fehlte zwei Tage später in Straubing allerdings die letzte Konsequenz, denn bei den Niederbayern klassierten die AEV-Profis ein deutliches 2:6. Lediglich Michael Davies und David Stieler trafen. Mike Stewart dürfte das weniger gefallen haben. „Wir müssen die Konzentration hoch halten. Denn die kann man nicht wie ein Licht an- und ausschalten. Wir sind noch nicht fertig“, hatte er zuvor gefordert.

Der AEV-Coach nutzt die restlichen Punktspiele für Experimente. So rückte in den beiden vergangenen Partien Ersatz-Torhüter Ben Meisner ins Tor. Der Nummer eins Jonathan Boutin gönnte Stewart eine Pause. Am Mittwoch in München dürfte zudem Stürmer Thomas J. Trevelyan in den Kader zurückkehren. Nach seiner schweren Schulterverletzung haben die Ärzte dem Kanadier grünes Licht gegeben. Stewart will Trevelyan vor den Play-offs unbedingt Spielpraxis geben und den 32-Jährigen in mindestens zwei Punktspielen einsetzen. Allerdings muss dann ein Ausländer auf der Tribüne Platz nehmen.

Der direkte Sprung in die Runde der letzten Acht hat den großen Vorteil, dass sich die Mannschaft nach dem Ende der Punktrunde am Sonntag lange erholen und auf die nächste Aufgabe vorbereiten kann. Denn bis zum Start des Viertelfinales am 7. März (Dienstag) werden in der ersten Play-off-Runde (Siebter gegen Zehnter, Achter gegen Neunter) in einer best-of-three-Serie noch zwei Viertelfinalisten gesucht. Einen Wunschgegner für die K.-o.-Runde nennt Stewart nicht. Der Kader für die neue Saison nimmt nebenbei Gestalt an. 13 Profis bleiben weiterhin in Augsburg. Am Donnerstag lädt der Klub zu einer Pressekonferenz in die Räume eines Werbepartners ein und hat „tolle Neuigkeiten“ angekündigt. Die Nachricht von Stewarts Vertragsverlängerung wäre allerdings keine Neuigkeit, sondern überfällig. Der Coach hat bereits mehrmals Andeutungen gemacht, dass er den Panthern die Treue halten wird.

DEL-Restprogramm der Augsburger Panther:

Mittwoch, 19.30 Uhr:

EHC München – Augsburg

Freitag, 19.30 Uhr:

Augsburg – Adler Mannheim

Sonntag, 14 Uhr:

Düsseldorfer EG – Augsburg