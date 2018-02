2018-02-17 00:04:40.0

Woppowa feiert runden Geburtstag

Kanu-Abteilungsleiterhat in Augsburg etliches bewirkt

Horst Woppowa, der langjährige Abteilungsleiter der Kanu Schwaben, feiert am Montag seinen 70. Geburtstag. Und das natürlich im Kreise seiner Familie und seiner geliebten Schwabenkanuten.

Von 1978 bis März 2017 war er Vorstand der Kanu Schwaben und war maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Verein zu einem der erfolgreichsten Kanu-Klubs der Welt aufstieg. 1967 übersiedelte Woppowa aus Neudek (Sudetenland) ins oberbayerische Neuburg an der Donau, später zog er weiter nach Augsburg. Seine Leidenschaft war der Wildwasser-Rennsport, besonders engagierte er sich im Kanuslalom. In Augsburg lernte Woppowa seine Frau Christa kennen. Seit 1971 war der umtriebige Funktionär in der Vorstandschaft der Kanu Schwaben vertreten, 1978 übernahm er dann für 39 Jahre die Chefposition.

Zusammen mit Karl Heinz Englet suchte er immer wieder neue Ideen und setzte diese auch um. Mittlerweile zählen die Kanu Schwaben über 500 Mitglieder. Woppowa organisierte mit seinem Team unter anderem zwei Weltmeisterschaften (1985 und 2003) in Augsburg, sowie über 20 Kanuslalom-Weltcups.

Zahlreiche Ehrungen, darunter das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, waren das sichtbare Zeichen für sein Engagement.

Horst Woppowa, der zwei Töchter und fünf Enkelkinder hat, ist zwar nicht mehr Organisationsleiter bei den Wettkämpfen – dies hat er nunmehr in jüngere Hände übergeben –, trotzdem ist er bei Veranstaltungen fest mit eingeplant. (AZ)