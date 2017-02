2017-02-28 17:00:29.0

Terror Bayern möchte Gefährder länger einsperren

In Bayern können Terrorverdächtige bei konkreter Anschlagsgefahr maximal 14 Tage in Haft. Die Staatsregierung will diese Frist nun aufheben, die Opposition hat Zweifel.

Bayern Innenminister Joachim herrmann möchte Gefährder länger einsperren dürfen. Foto: Sven Hoppe, dpa