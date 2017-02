2017-02-27 11:45:00.0

Oberbayern Doppelmord in Oberbayern: Polizei geht von mehreren Tätern aus

Langsam werden Details zum Doppelmord in Oberbayern bekannt. Demnach überfielen mehrere Räuber die Bewohnerin und deren Besucher in dem Einfamilienhaus im Weiler Höfen.

Im Fall des Doppelmordes in Oberbayern gehen die Ermittler von mehreren Tätern aus. Zudem konnte der Tatzeitpunkt eingegrenzt werden. Demnach gab es vergangenen Mittwochabend ein Telefonat mit einem der Opfer. "Seitdem war der Kontakt abgerissen", sagte der Leiter der Sonderkommission (Soko) "Höfen", Markus Deindl, am Montag vor Journalisten in Weilheim. Spätester Tatzeitpunkt sei Freitagabend. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt wegen zweifachen Raubmordes und Mordversuchs. Noch steht nicht fest, ob etwas aus dem Haus geraubt wurde. Deindl ergänzte aber: "Es ist nicht offensichtlich etwas entwendet worden."

Benannt ist die Soko nach dem Weiler in der Gemeinde Königsdorf, in dem sich die Tat ereignete. Die Opfer - neben den beiden Toten eine schwer verletzte Frau - waren am späten Samstagabend in dem Gebäude aufgefunden worden. Nachbarn hatten zuvor der Polizei von verdächtigen Beobachtungen berichtet. Details dazu blieben unklar.

ANZEIGE

Zwei Menschen wurden getötet - eine Frau schwer verletzt

Inzwischen steht fest, dass es sich bei der Überlebenden um die 76 Jahre alte Eigentümerin des Wohnhauses handelt. Die Ermordeten hat die Polizei laut einer Mitteilung vom Montag "mit hoher Wahrscheinlichkeit" identifiziert. Demnach handelt es sich um einen alleinstehenden 81 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen und eine 76-Jährige aus dem Raum Frankfurt. Beide seien mit der Besitzern des Hauses in Königsdorf, in dem sich die Tat ereignete, befreundet gewesen. Sie starben den Angaben zufolge durch stumpfe Gewalt.

Neben der Befragung von Nachbarn und des familiären Umfelds der Opfer erwarten sich die Ermittler vor allem von der Aussage der Hauseigentümerin wichtige Erkenntnisse. Der Gesundheitszustand der Witwe sei zwar stabil, schwanke aber, erläuterte ein Polizeisprecher. Es könne Tage dauern, bis die 76-Jährige als mutmaßlich einzige Tatzeugin vernommen werden kann. dpa/AZ