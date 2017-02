2017-02-17 07:51:43.0

Fasching Fastnacht in Franken - der Höhepunkt des bayerischen Fernsehfaschings

Zur Prunksitzung des fränkischen Faschings ist viel los in Veitshöchheim - und ganz Deutschland schaut zu. Vor der Show am Freitagabend ist nur bei einem Politiker das Kostüm klar.

Bis zum Faschingswochenende ist es noch eine Woche, der Höhepunkt des Fernseh-Faschings im Freistaat steht aber schon bevor. Um 19 Uhr hebt sich am Freitag der Vorhang zur 30. «Fastnacht in Franken». Die live übertragene Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken gilt als Quotenschlager des BR-Fernsehens. Im vergangenen Jahr sahen 3,9 Millionen Menschen in ganz Deutschland zu.

Das gesamte bayerische Kabinett schaut zu

Promis und Politiker strömen für die Sendung in die kaum 10 000 Einwohner große Gemeinde Veitshöchheim vor den Toren Würzburgs. Mit zwei Ausnahmen hat das gesamte bayerische Kabinett inklusive Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) sein Kommen angekündigt. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), Katharina Schulze, frisch gewählte Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, und Franken-Tatort-Kommissar Andreas Leopold Schadt sollen im Publikum sitzen.

Söders Outfit wird mit Spannung erwartet

Die Prominenten zeigen sich meist in farbenfrohen Verkleidungen auf dem roten Teppich. Insbesondere das Outfit von Finanz- und Heimatminister Markus Söder wird mit Spannung erwartet, immerhin gilt er bei der Kostümwahl als einer der mutigsten.

In der Vergangenheit kam der Mittelfranke schon als Punk, Kino-Monster Shrek und - im vergangenen Jahr - als Edmund Stoiber. Der gegenwärtige Ministerpräsident Seehofer hat hingegen angekündigt, wieder unverkleidet, nur im dunklen Anzug kommen zu wollen: Verkleidet komme er erst, wenn er aus dem Amt scheide, sagte er vor Journalisten. dpa/lby