2017-02-26 12:21:58.0

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen Gewaltverbrechen: Polizei findet zwei Tote in Einfamilienhaus

In einem Einfamilienhaus in Königsdorf sind zwei Tote gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, von den mutmaßlichen Tätern fehlt bisher jede Spur.

Wie die Polizei berichtet, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Einfamilienhaus in Königsdorf (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ein Mann und eine Frau tot aufgefunden. Laut Polizei wurden sie offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Streife am Samstagabend gegen 22.45 Uhr Einbruchsspuren an einem Einfamilienhaus im Weiler Höfen nahe Königsdorf. Beim Betreten des Gebäudes habe die Streife eine Frau und einen Mann tot aufgefunden, die offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sind, heißt es im Polizeibericht. Eine weitere Frau sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Polizei sucht Zeugen zur Klärung des Gewaltverbrechens in Königsdorf

Zur endgültigen Klärung der Identität und Todesursache werden laut Polizei weitere Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin vorgenommen. Von den mutmaßlichen Tätern fehle bisher jede Spur.

Zur Aufklärung des Gewaltverbrechens wurde unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Sonderkommission "Soko Höfen" eingerichtet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Auskünfte über auffällige Personen in Tatortnähe geben können: Wem sind in den vergangenen Tagen Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Weilers Höfen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 entgegen. AZ