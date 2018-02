2018-02-05 06:38:00.0

Wetter Schnee und Frost in der Region - Glatteisgefahr zum Wochenstart

Warm anziehen: Der Frost hat den Wochenstart fest im Griff. Mit Tages-Temperaturen um den Gefrierpunkt bleibt es knackig kalt. Erst zum Wochenende wird es etwas milder. Von Oliver Bosch

Frost ist die nächsten Tage in der Region angesagt. Der Winter zeigt sich bis zum nächsten Wochenende wieder von seiner kühleren Seite. Darum sollten sich Spaziergänger und alle, die im Freien unterwegs sind, unbedingt warm anziehen.

Der Wochenstart gestaltet sich frostig. Am Montag ist in Schwaben weiterhin vereinzelt mit Schneefällen zu rechnen. Vor allem am Montagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Straßenglätte in Bayern. Überfrierende Nässe könnte bei Autofahrern und Fußgänger für Probleme sorgen. In Bayerisch-Schwaben gab es keine wetterbedingten Unfälle, wie die Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage mitteilte.

Im Tagesverlauf blinzelt zeitweise die Sonne durch dichtere Wolkenlücken. Die Temperaturen bewegen sich im Rahmen der Sonntagswerte. In der Nacht zum Dienstag klart es auf. Frost ist auch an diesem Tag ständiger Begleiter.

Es bleibt frostig

Mittwoch und Donnerstag bleibt es kalt und die Temperaturen klettern kaum noch über die Null-Grad-Grenze. Es fällt immer wieder Schnee oder Schneegriesel. Es ist meist bewölkt, in der Region um Kempten kann ab und zu die Sonne durch die Wolkendecke spitzeln.

Freundlicher sieht die Wetter-Prognose für Freitag und das Wochenende aus. Den Frost sind wir zwar immer noch nicht los, dafür lockern die Wolkenfelder auf und die Sonne zeigt sich immer wieder. Die Temperaturen klettern mit 2 bis 3 Grad leicht über den Gefrierpunkt. Auch nachts geht die Quecksilbersäule leicht nach oben mit Werten zwischen -4 Grad im Flachland und -5 Grad an den Alpen. (mit dpa/nos)

In unserer Karte sehen Sie, welche Skigebiete im Allgäu jetzt geöffnet haben. Mit einem Klick auf den jeweiligen Ort finden Sie auch heraus, wie viele Lifte in Betrieb sind und wie hoch der Schnee liegt.

