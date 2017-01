2017-01-26 06:51:15.0

Interaktive Karte Schnell auf die Piste? Das sind die Skigebiete im Allgäu

Egal ob Familien-Abfahrt oder schwarze Piste: Im Allgäu gibt es eine große Auswahl an Skigebieten. Und das Beste: Sie sind mit dem Auto schnell zu erreichen. Eine Übersicht.

Lust auf Skifahren? Gerade für Spontane bietet sich das Allgäu für Wintersportler an. Die Vorteile gegenüber großen Skigebieten in Österreich oder der Schweiz liegen auf der Hand: kurze Wege und verhältnismäßig günstige Preise.

Wer in Augsburg losfährt, erreicht innerhalb von 80 Minuten Roßhaupten im Ostallgäu. Bis in größere Skigebiete wie Bad Hindelang oder am Grünten dauert die Fahrt normalerweise weniger als zwei Stunden.

Skigebiete im Allgäu: Für Familien und Profis

Es gibt Skigebiete, die sich besonders für Familien eignen: In Fischen, Sinswang oder Stiefenhofen behalten Eltern bei den wenigen Pisten die Übersicht. Wer es anspruchsvoller mag, findet in Bad Hindelang, Balderschwang, Oberstaufen oder Oberstdorf eine große Auswahl an Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

In unserer Übersicht finden Sie eine Übersicht der Skigebiete im Allgäu - und einen Link zum jeweiligen Skigebiet, falls Sie mehr über Öffnungszeiten und Preise erfahren wollen. Sie gehen trotzdem lieber Rodeln? Hier gibt es eine Übersicht der schönsten Rodelberge in den Alpen. Wissenswertes zu Sport bei Kälte oder Autofahren auf glatten Straßen finden Sie hier in unserem Winter-Special.

Mehr zum Thema Wintersport: