Lotto Schon sechs bayerische Lottomillionäre in 2017

Damit gibt es in Bayern doppelt so viele neue Lottomillionäre wie im ersten Halbjahr 2016. Auch die Zahl derjenigen, die mindestens 100.000 Euro gewonnen haben, ist angestiegen.

Bayern im Glück: Von Januar bis Juni sind im Freistaat doppelt so viele Lottospieler wie im ersten Halbjahr 2016 in den Club der Millionäre eingetreten. Sechs Millionengewinne seien in den Freistaat gegangen, teilte die Präsidentin von Lotto Bayern, Friederike Sturm, am Mittwoch in München mit. 83 Gewinner bekamen mindestens 100.000 Euro ausbezahlt - ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum.

Freistaat verdient 199 Millionen Euro durch Lotto

Der Halbjahresumsatz von Lotto Bayern stieg um zwei Prozent auf 573,1 Millionen Euro. An die bayerische Staatskasse fließen rund 199 Millionen Euro an Lotteriesteuer und Gewinnabführung. Ein neues Rubbellos namens "Super Cash", das mit Gewinnen bis zu 100 000 Euro lockt, soll den Umsatz weiter ankurbeln. dpa

