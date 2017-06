2017-06-14 06:18:00.0

Unterföhring Schüsse auf Polizistin: Polizei rätselt über Täter und Motiv

Die Schüsse auf eine Polizistin in München machen Ermittler ratlos. Am Ende der sinnlosen Tat bleiben viele Fragen, viele Zeugen und viele Menschen, die ans Ziel kommen müssen. Von Gideon Ötinger

Hubschrauber. Blaulicht. Sperrbänder. Schüsse sind gefallen. Großeinsatz der Polizei am Bahnhof Unterföhring bei München. Der erste Gedanke – wie so oft in diesen Zeiten: War es Terror? Doch die Polizei kann zumindest das ausschließen. Es ist eine zunächst gewöhnliche Schlägerei in der S-Bahn, die eskaliert. Und die der Münchner Polizeipräsident Hubertus Andrä später als "sinnlose Tat" bezeichnen wird. Die Bilanz: vier Verletzte, darunter eine lebensgefährlich verletzte Polizeibeamtin.

Routineeinsatz eskaliert: Was am S-Bahnhof Unterföhring passiert ist

Der Münchner Stadtteil Unterföhring im Nordosten der Landeshauptstadt ist für sein Medienzentrum bekannt. Viele große Fernsehsender haben hier ihren Sitz. Morgens herrscht auf der S-Bahn-Linie 8 Hochbetrieb. Sie führt nicht nur nach Unterföhring, sondern ist auch die Verbindung zum Flughafen. Es ist 8.20 Uhr, als bei der Polizei mehrere Notrufe eingehen. Fahrgäste berichten von einer Schlägerei in der S-Bahn. Als die Bahn in Unterföhring stoppt, warten bereits zwei Beamte der Polizeiinspektion Ismaning am Gleis.

ANZEIGE

Es ist ein Routineeinsatz für die 26-jährige Polizeikommissarin und ihren 30 Jahre alten Kollegen. Sie halten die beiden Streithähne auseinander. Dann fährt die nächste S-Bahn ein, darin sitzen bis zu 700 Fahrgäste. Plötzlich geht einer der beiden Männer – ein 37-jähriger Deutscher – auf den Polizisten los und versucht, ihn vor die Bahn zu stoßen. Es kommt zu einer Rangelei am Boden. Der Mann greift sich die Pistole des Polizisten, zieht sie aus dem Holster, löst die Sicherung und schießt um sich – bis das ganze Magazin leer ist.

Die 26-jährige Polizistin schießt auf den Mann, trifft ihn. Er schießt auf sie – sie wird am Kopf getroffen. Querschläger verletzen zwei Unbeteiligte, erklärt Polizeisprecher Marcus da Gloria Marins. Sie erleiden Durchschüsse am Arm und am Bein. Der Angreifer flieht verletzt. Er wird kurz darauf vor einem Bürogebäude festgenommen.

Einmal mehr wird damit ein Bahnhof Schauplatz einer Gewalttat. Erst vor einem Jahr hat ein Amokläufer am S-Bahnhof Grafing bei München einen Menschen getötet und drei verletzt. In Berlin attackierten kürzlich drei Jugendliche einen Mann, der sie für ihr rüpelhaftes Verhalten gerügt hatte. 2009 starb am Münchner S-Bahnhof Solln der Geschäftsmann Dominik Brunner, als er sich schützend vor Kinder stellte und in eine Schlägerei mit Jugendlichen verstrickt wurde.

Ausnahmezustand in Unterföhring: Dutzende Polizeiautos und ein Hubschrauber

Was nun sind die Gründe in Unterföhring, wer ist der Mann, der hier schoss? Aus Oberbayern stammend. Derzeit ohne Wohnsitz in Deutschland. Zum Zeitpunkt der Tat wohl nicht betrunken – jedenfalls nicht schwer. Ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren, müssen Untersuchungen klären. Vor einigen Jahren war er von der Polizei mit einer kleinen Menge Cannabis aufgegriffen worden. Das Verfahren wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Jetzt wird gegen ihn wegen versuchten Mordes ermittelt. Der Haftbefehl sei beantragt, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Verkehr in und um Unterföhring kommt zum Erliegen. Der Bahnhof wird geschlossen, der S-Bahn-Betrieb steht still. In der S8 in Richtung Flughafen fragen sich die Passagiere, wie sie ihren Flieger jetzt bekommen sollen. Die Bahn hat schnell reagiert und einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Taxis warten auf die Passagiere und bringen sie zwei Stationen weiter.

Vor Ort stehen dutzende Polizeiautos, zwischenzeitlich kreisen Hubschrauber am Himmel. Der Bereich rund um den Bahnhof ist abgesperrt. Die Ermittler beginnen mit ihrer Arbeit. Etwa 200 Zeugen müssen vernommen werden. Dafür hat die Polizei eine "Zeugensammelstelle" eingerichtet. In der Sammelstelle geht es nicht nur um die Vernehmung der Zeugen, sondern auch darum, die Menschen psychologisch zu betreuen – auch Polizisten, die geschockt sind und um das Leben ihrer jungen Kollegin bangen.

Am Abend meldet sich Ministerpräsident Horst Seehofer zu Wort. "Ich hoffe und bete dafür, dass sie das übersteht", sagt er bei einer Wahlkampfveranstaltung. "Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass man einen Polizeibeamten angreift, versucht ihn ins Gleis zu schubsen, die Pistole entreißt, das Magazin leer schießt und eine Polizistin lebensgefährlich verletzt." Das habe auch etwas mit Respekt vor dem Staat zu tun. mit dpa