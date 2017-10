2017-10-23 19:57:00.0

Augsburg/Nürnberg Wie gefährlich sind die "Reichsbürger" wirklich?

Der Polizistenmörder von Georgensgmünd soll lebenslang in Haft. Die Verteidigung kündigt Revision an. Und Bayern nimmt der Bewegung die Waffen ab. Was nun? Von Holger Sabinsky-Wolf

Dieser Fall war ein Wendepunkt im Umgang der Sicherheitsbehörden mit den sogenannten "Reichsbürgern": Wolfgang Plan hatte vor einem Jahr beim Einsatz eines Spezialkommandos (SEK) in Franken einen Polizisten erschossen. Nun ist der 50-Jährige vom Landgericht Nürnberg-Fürth wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Prozess hat verschärft die Frage aufgeworfen, wie gefährlich die rechtsgerichtete "Reichsbürger"-Bewegung ist.

"Reichsbürger" wollte offenbar gezielt auf Polizisten schießen

Am Morgen des 19. Oktober 2016 war das SEK angerückt, um Wolfgang Plan mehr als 30 Waffen abzunehmen. Die Behörden hatten ihm die Waffenerlaubnis entzogen, weil er als unzuverlässig eingestuft worden war. Mehrere Aufforderungen, die Gewehre und Pistolen freiwillig abzugeben, hatte der "Reichsbürger" missachtet. Als die Polizisten sein Haus stürmten, eröffnete er durch eine teilverglaste Tür das Feuer. Die Richter sind überzeugt, dass Plan gezielt auf die Beamten geschossen hat. Von elf Schüssen trafen zehn. Ein 32-jähriger Beamter starb, zwei wurden verletzt. Die Verteidiger hatten behauptet, Plan sei von einem Überfall ausgegangen. Sie kündigten Revision an.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, das Urteil sei hart, werde aber "der Schwere des Verbrechens gerecht". Er nahm die Entscheidung des Gerichts zum Anlass, der "Reichsbürger-Szene" erneut den Kampf anzusagen. "Unser Rechtsstaat setzt sich durch", sagte Herrmann. Tatsächlich ist es aber so, dass die bayerischen Sicherheitsbehörden sich erst seit kurzem intensiver mit den "Reichsbürgern" befassen. Auslöser waren neben den tödlichen Schüssen im mittelfränkischen Georgensgmünd mehrere gewalttätige Attacken von "Reichsbürgern" in Deutschland.

Die Bewegung der Staatsverweigerer ist sehr heterogen. Sie umfasst mehrere sektenartige Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen, die seit den 1980er Jahren entstanden und untereinander zerstritten sind.

Nur in einem sind sie sich einig: Deutschland sei kein echter Staat, das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 bestehe fort.

Die Gruppen haben keine feste Organisationsstruktur.

Die erste bekannte Organisation von „Reichsbürgern“ wurde 1985 als „Kommissarische Regierung des Deutschen Reiches“ gebildet. Gründer war Wolfgang Gerhard Günter Ebel, ein Westberliner Eisenbahner, der sich fortan „Reichskanzler“ nannte.

Die Anhänger sprechen dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab.

Schwerpunkte in der Region sind das Allgäu, das Ries und die Städte um Augsburg.

Die Germaniten wurde im Dezember 2010 von einer gewissen Ulrike Kuklinski auf der Schwäbischen Alb gegründet.

Sie sieht sich als Opfer der deutschen Justiz und bildete mit Gleichgesinnten die Behindertenfürsorge „Deutsche Ringvorsorge“, die Keimzelle des „Staates Germanitien“.

Die Bewohner verstehen sich allen Ernstes als souveränes Staatsvolk mit einem eigenen Staatsgebiet in den Grenzen von 1937.

Der Ursprung der Identitären Bewegung liegt in Frankreich, wo sie zu Beginn des Jahrhunderts im Dunstkreis des Front National entstand. Sehr aktiv ist die IB in Österreich, neuerdings auch in Bayern.

Sie ist ethnopluralistisch – jede Ethnie soll ihren eigenen Raum haben – und geht von einer geschlossenen „europäischen Kultur“ aus, die vor allem vom Islam bedroht sei. Für Experten ist die IB eine neue Form des Rechtsextremismus. (hogs)

In Bayern gibt es rund 3250 "Reichsbürger"

Die Bewegung erkennt die Bundesrepublik nicht als Staat an, ihre Mitglieder verweigern oft Zahlungen an den Staat wie Bußgelder oder Steuern. Die Bewegung ist in unzählige Kleinstgruppen zersplittert. Laut Verfassungsschutz sammeln sich dort Querulanten, Staatsverdrossene oder Verschwörungstheoretiker, aber auch Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremistischen Weltbild. Diese Zersplitterung macht eine pauschale Einschätzung der Gefährlichkeit schwierig. Der Verfassungsschutz spricht aber von einer "verschärften Dynamik und Gewaltbereitschaft". Nach aktuellen Zahlen des Innenministeriums gibt es rund 3250 "Reichsbürger" in Bayern und 15.000 bundesweit. Etwa 1000 werden als gewaltbereit eingestuft. In Augsburg leben rund 60 „Reichsbürger“.

Ein generelles Verbot dieser Bewegung ist rechtlich praktisch nicht machbar. In Deutschland ist es nicht verboten, sich sein eigenes Weltbild zu zimmern, sei es auch noch so abwegig. Der Freistaat hat daher nach den gewalttätigen Angriffen damit begonnen, "Reichsbürgern" konsequent die Waffen abzunehmen. Laut Innenministerium hatten 247 Mitglieder der Bewegung eine Waffenerlaubnis, in 162 Fällen wurde sie bereits widerrufen. 547 Waffen wurden eingesammelt.