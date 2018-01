2018-01-25 16:01:59.0

Dillingen Wildschwein verirrt sich in Dillinger Modegeschäft

Ein Wildschwein ist in den C&A in der Dillinger Kapuzinerstraße gestürmt. Das Tier wurde erschossen. Offenbar ist es bei einer Treibjagd in der Nachbarstadt Lauingen ausgerissen. Von Jakob Stadler

"Wo kommt denn da ein Wildschwein her?", fragt Sandra Huber, die vor dem Laden steht und die Polizisten und Feuerwehrleute im Inneren beobachtet. Huber ist Augenzeugin. Sie arbeitet im Telekom-Shop, hat in einer kurzen Pause im Geschäft nach Klamotten gesucht. "Ich habe mir da drüben einen Pulli angeschaut“, erklärt sie und zeigt auf die rechte Seite des Geschäftes. „Dann habe ich gehört, wie irgendetwas gegen die Scheibe geknallt ist." Das sei der Moment gewesen, in dem sie es gesehen hat. Ein ausgewachsenes Wildschwein rannte wie wild im Ladeninneren vor dem Schaufenster entlang. Huber und die andere Kunden hätten sofort auf der Kassentheke Schutz gesucht, erzählt sie. 16 Menschen befanden sich laut Polizei in dem Geschäft, als das Schwein hereinstürmte.

Polizisten erlegten das Wildschwein

Die Polizei war schnell vor Ort und hat das Tier erlegt. Der Laden wurde geschlossen. Am Schaufenster sind Blutspuren zu sehen, eine der Schaufensterpuppen wurde umgeworfen, sie lehnt gegen das Fenster.

ANZEIGE

Schon etwas früher hat Uwe Pranghofer das Tier gesehen. Er wohnt im Wachtelweg, und war gerade am Telefonieren. „Dann läuft da ein Wildschwein vorbei. Richtung Innenstadt. Ein richtig großes!“ Pranghofer hat sofort die Polizei angerufen. Kurz danach habe er zwei Jagdhunde gesehen, auf der Straße, ebenfalls Richtung Innenstadt. Die Hunde waren verletzt. Pranghofer sagt, er habe den Jäger informiert – die Nummer stand auf dem Halsband - und der habe die Hunde abgeholt.

Das Tier stürmte auch in eine Apotheke

Laut Polizei hat das Tier auf dem Weg in die Innenstadt auch an anderen Stellen Schaden angerichtet. Die erste Meldung erhielten die Polizisten um 14.55 Uhr - wohl von Pranghofer - aus dem Wachtelweg. Dann vom Auweg, kurz danach Am Stadtberg und schließlich aus der Kapuzinerstraße. Der C&A war nicht einmal der erste Laden, in den das Schwein gerannt ist. Auch in die Rosenapotheke war es bereits gestürmt – dort hielten sich gerade zehn Menschen auf. Laut Polizei wollte es aus der hinteren Tür wieder nach draußen, doch die automatische Schiebetür war zu langsam für das Schwein. Es prallte gegen das Glas und richtete einen großen Schaden an. Dabei verletzte sich das Tier auch.

Sicher ist es noch nicht, woher das Wildschwein kommt. Aber es spricht einiges dafür, dass es aus Lauingen nach Dillingen geflohen ist. In Lauingen fand laut Polizei eine Treibjagd statt. Dort sei ein Wildschwein ausgebüchst, das möglicherweise angeschossen war.

Um 15.55 Uhr wuchten Feuerwehrmänner eine blutige Plastikfolie aus dem Nebeneingang des Modegeschäftes und in einen Lastwagen. Darin die tote Sau. Sie wird jetzt zu einem Metzger gebracht. Dort wurde das Tier untersucht. Es war definitiv schon verletzt, bevor es erschossen wurde. Ob es aber angeschossen war, kann die Polizei noch nicht sagen.

Hier lesen Sie Artikel zu anderen Vorfällen mit Wildschweinen: