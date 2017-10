2017-10-09 15:16:25.0

Donauwörth Giftköder: Schon wieder stirbt ein Hund in Asbach-Bäumenheim

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist in Asbach-Bäumenheim (Kreis Donau-Ries) ein Hund wohl durch einen Giftköder gestorben. Wer hinter den Anschlägen steckt, ist noch unklar.

In Asbach-Bäumenheim bei Donauwörth ist offenbar ein Hundehasser unterwegs. Erstes Opfer des Täters wurde - wie berichtet - ein älterer Berner Sennenhund, der in einem Garten in der Neuen Straße in Bäumenheim herumlief. Als der Besitzer seinen Hund wieder ins Haus ließ, stellte er erste Anzeigen eines „Unwohlsein“ seines Hundes fest. Nachdem sich der Gesundheitszustand des Hundes rapide verschlechterte, ging er zum Tierarzt. Dort starb der Hund schließlich.

Eine Obduktion des Hundes ergab, dass dieser durch einen mit Schneckenkorn präparierten Köder gestorben war. Dieser sei vermutlich von außen in den Garten geworfen worden, so die Polizei.

Nun wurde eine weitere Gift-Attacke bekannt. Ein 48-jähriger Hundehalter war mit seinem Tier am 29. September im Bereich Nebelhornstraße - Neue Straße in Bäumenheim unterwegs und ließ es dort frei laufen. Später zeigte der Hund Beschwerden, verkrampfte und erbrach. "Auch ein sofortiger Tierarztbesuch konnte den Tod des Tieres am folgenden Tag nicht mehr verhindern", so die Polizei.

Nach ersten Einschätzungen wurde das Tier möglicherweise ebenfalls vergiftet. Ein Tatzusammenhang mit dem Tod des Berner Sennenhundes in der gleichen Gegend eine Woche zuvor liege nahe, so die Ermittler weiter.

Polizei: Giftköder sichern und Beamte alarmieren

Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet die Anwohner in Asbach-Bäumenheim um besondere Aufmerksamkeit. Auch Hundebesitzer sollten besonders aufpassen, um zu verhindern, dass ihre Tiere möglicherweise ausgelegte Köder fressen.

Wer einen Giftköder entdeckt, sollte dies der Polizei melden und den Köder am besten mit einer Tüte sichern. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Donauwörth unter der Rufnummer 0906-706670.

Angriffe auf Hunde mit Giftködern kommen immer wieder vor. Fälle meldete die Polizei zuletzt etwa aus Gersthofen und Augsburg. Ermittelten Tätern drohen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. AZ