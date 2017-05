2017-05-08 18:46:00.0

Wemding Heimbewohnerin stürzt von Balkon und stirbt

Am Montag ist eine Frau im Wemdinger Seniorenheim von ihrem Balkon im vierten Stock gestürzt und gestorben - vor den Augen vieler Bewohner. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Aufregung am späten Montagvormittag im Donau-Ries Seniorenheim in Wemding: Eine Bewohnerin stürzt vom Balkon ihres Einzelappartements im vierten Stock in die Tiefe und erliegt ihren Verletzungen. Da das ganze in sehr exponierter Lage am Heim geschieht, bekommen sehr viele Bewohner und Besucher den Vorfall mit. Die Kriminalpolizei Dillingen hat nun die Ermittlungen übernommen, da nicht klar ist, was genau passiert ist.

Das Seniorenheim in Wemding ist eine von vier Einrichtungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU). Jürgen Busse, Geschäftsführer des gKU, zeigt sich angesichts der Nachrichten betroffen. „Das ist für die gesamte Einrichtung ein tragischer Vorfall. Für Bewohner wie Angestellte ist das nicht leicht wegzustecken.“ Er selbst sei von der Pflegeleitung informiert worden.

Anfangs hatte man noch gehofft, der Bewohnerin, die regelmäßig in ärztlicher Behandlung war, wiederbeleben zu können. Doch die Erste Hilfe der verständigten Mitarbeiter kam zu spät. fene