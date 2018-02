2018-02-18 16:38:00.0

Donau-Ries Typisierung für kleinen Julian: Familie ist vom Andrang überwältigt

Der acht Monate alte Julian leidet an Leukämie. Tausende Unterstützer sind am Sonntag nach Huisheim gekommen, um sich in die Knochenmark-Spenderdatei aufnehmen zu lassen. Von Helmut Bissinger

Wie am Fließband bewältigten die ehrenamtlichen Helfer der DKMS in der Halle den Ansturm der hilfswilligen Menschen, die weit über den Landkreis hinaus gekommen waren. Foto: Helmut Bissinger