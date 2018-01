2018-01-28 17:38:52.0

Donauwörth Unfall nach Faschingsumzug in Donauwörth: Mann schwer verletzt

Nach dem Faschingsumzug in Donauwörth ist es am Sonntagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt, weitere sieben Menschen leicht.

Zwischenfall nach dem Faschingsumzug in Donauwörth: Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, kam es gegen 15.30 zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Ein Faschingswagen war kurz nach dem Umzug in Brand geraten.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann versucht, ein laufendes Stromaggregat eines Faschingswagens mit Benzin zu befüllen. Hierbei kam es zu einer Verpuffung. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber nach Murnau ins Krankenhaus geflogen, so die Polizei.

Weitere sieben Menschen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, sie erlitten Rauchgasvergiftungen beziehungsweise einen Schock. Der Veranstalter hat einen Bus zur Verfügung gestellt, in dem Besucher vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (fla)