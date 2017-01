2017-01-11 06:30:00.0

Pedelecs Wie gefährlich sind Elektroräder?

Noch nie gab es in Deutschland so viele Unfälle mit Pedelecs wie im Jahr 2016. Was die aktuellen Zahlen bedeuten und was gerade ältere Fahrer beachten sollten. Von Claudia Graf

Immer mehr Menschen in Deutschland kaufen sich ein E-Bike oder Pedelec. Foto: Daniel Karmann (dpa)