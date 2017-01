2017-01-24 12:49:00.0

Kreis Günzburg Prozess um Mordversuch in Kötz: Nun sind es zwei Angeklagte

Bislang war nur bekannt, dass ein Einbrecher vor Gericht stehen wird, der einen Hausbewohner lebensgefährlich verletzt haben soll. Jetzt muss sich eine weitere Person verantworten.

Der Prozess wegen des versuchten Mords in Kötz im Dezember 2015 beginnt in der nächsten Woche am Donnerstag, 2. Februar. Von 8.30 Uhr an werden sich im großen Sitzungssaal VI des Landgerichts Memmingen zwei Angeklagte verantworten müssen. Bislang war nur bekannt, dass ein Einbrecher vor Gericht stehen wird, der einen Hausbewohner lebensgefährlich verletzt haben soll.

Auch damalige Freundin des Angeklagten vor Gericht

Doch wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, wird auch der damaligen Freundin des Hauptangeklagten der Prozess gemacht. Ihr wird vorgeworfen, Beihilfe zum Wohnungseinbruchsdiebstahl geleistet zu haben.

Sie habe gewusst, was ihr damaliger Partner vorhatte, ihn zum Tatort begleitet und beim Fahrzeug auf seine Rückkehr gewartet. Insgesamt geht es im Prozess um versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und schweren räuberischen Diebstahl. cki