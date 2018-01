2018-01-31 12:01:00.0

Buch Buch investiert in neue Wege und schnelles Internet

Die Marktgemeinde rüstet sich mit zwei Aktionen für die Zukunft. Von Felicitas Macketanz

Einige Wege in Buch halten den täglichen Belastungen nicht stand und befinden sich in einem schlechten Zustand. Dem möchte die Gemeinde nun entgegenwirken – und beteiligt sich deshalb an der integrierten ländlichen Entwicklung (kurz: Ile).

Ziel des Vorhabens ist es, langfristig die Ortsentwicklung, also auch die Infrastruktur, zu verbessern. Hauptamtsleiter Markus Wöhrle sprach auf Nachfrage von rund 20 Jahren Umsetzungszeit für dieses Projekt. Zuvor wird ein dazugehöriges Konzept erstellt. In diesem sogenannten integrierten ländlichen Entwicklungskonzept (Ilek) wird in verschiedenen Gemeinden analysiert, was dort ausgebessert werden könnte. In Buch sind das vor allem die Wege, in Illertissen liegt der Schwerpunkt laut Bucher Hauptamtsleiter Wöhrle auf dem Tourismus, in Oberroth gehe es insbesondere um die Nahversorgung. „Man könnte sagen, es ist eine Art Bedarfsanalyse“, sagte Wöhrle.

Es ist angedacht, dass sich die unterschiedlichen Kommunen zusammenschließen – auch um so an Fördergelder zu kommen. Bisher sitzt unter anderem Illertissen mit im Boot, nun entschieden auch die Bucher Marktgemeinderäte, sich dem Vorhaben und dem dazugehörigen Konzept anzuschließen.

Bürgermeister Roland Biesenberger (CSU) sagte: „Aus meiner Sicht kippen die Straßenausbaubeitragssatzungen. Dann brauchen wir Programme, die die Wege instandhalten.“ Für diese Fördermaßnahmen hätte die Marktgemeinde mit Ilek und Ile den „Fuß in der Tür“. Die Stadt Illertissen übernimmt laut Biesenberger die Planung und die Strukturierung der Programme, außerdem soll dafür eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Für Buch gibt es zudem einen Vorteil: Der Anteil, den die Gemeinden in den gemeinsamen Finanztopf werfen sollen, werde nach Einwohnerzahl und nicht nach Fläche berechnet, sagte der Bürgermeister während der Marktratssitzung. Auch viele andere Bürgermeister im gesamten Landkreis Neu-Ulm seien laut Biesenberger von der Sache angetan. Die Kosten für den Markt Buch werden nach groben Schätzungen von Hauptamtsleiter Wöhrle bei rund 3500 Euro liegen – das wären etwas mehr als 80 Cent pro Einwohner. „Wir werden einen Prioritätenplan bekommen und schaffen uns da von Jahr zu Jahr weiter“, sagte Biesenberger. Damit würden bereits die Weichen für den zukünftigen Gemeinderat gestellt.

Geld wird in Buch nicht nur in die Infrastruktur investiert, sondern auch in den geförderten Breitbandausbau. Wie berichtet, wurde in der Gemeinde bereits schnelles Internet ausgebaut. Nun hat der Markt den Vorteil, den sogenannten „Höfebonus“ zu nutzen. Gemeint ist damit der geförderte Breitbandausbau in Gebieten, die von Streusiedlungen geprägt sind. Kostenpunkt: etwa 20000 Euro. „Es müssen sich nicht alle beteiligen“, sagte Biesenberger. Nehmen weniger Einwohner teil, reduziere sich die Summe. Generell beträgt der Fördersatz aber 80 Prozent der Wirtschaftlichkeitslücke.

Die Gemeindeverwaltung prüft, in welchen Gebieten die Menschen mit Internet noch unterversorgt sind. Betroffen sind derzeit beispielsweise Halbertshofen und die Gaststätte in Waldreichenbach. Genauso sind einzelne Siedlungen in Dietershofen und Obenhausen noch nicht mit schnellem Internet versorgt.

Das heißt, dort bewegen sich die Daten mit einer Übertragungsrate von deutlich weniger als 30 Megabit pro Sekunde fort – meist nur mit der Hälfte davon. Die Gemeinderäte beschlossen einstimmig, sich am Förderprogramm „Höfebonus“ zu beteiligen.