2018-01-18 06:00:00.0

Bellenberg Der Traum vom neuen Pfarrheim geht jetzt in Erfüllung

Weihbischof Florian Wörner gibt dem Domizil der Katholiken in Bellenberg am Sonntag seinen offiziellen Segen. Dem Festakt schließt sich eine Besichtigung für alle an. Von Regina Langhans

Das neue Pfarrheim fügt sich mit seiner Architektur harmonisch in das bestehende Ensemble aus den 1960er-Jahren ein. Links im Bild ist der Eingangsbereich vom Kirchhof zu sehen. Vom Pfarrheim geht es aber auch direkt in den Garten.

Nach dreienhalb Jahren haben die Katholiken in Bellenberg wieder ein eigenes Domizil. Am Sonntag, 21. Januar, wird Weihbischof Florian Wörner dem neuen Pfarrheim „Haus Regina Pacis“, zu deutsch: „Königin des Friedens“, seinen Segen geben. Pfarrer Martin Straub der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen – der Bellenberg seit dem Weggang seines Ortspfarrers angehört – habe den Namen vorgeschlagen, sagt Kirchenpfleger Johann Pregel. Er passe zum Namen „Unsere liebe Frau vom Rosenkranz“ der Pfarrkirche in Bellenberg. In beiden Fällen werde die Verbundenheit zu Maria ausgedrückt.

Wie es dazu kam, dass Bellenberg plötzlich ohne Pfarrheim dastand, hat der Kirchenpfleger noch gut in Erinnerung. Als sich Ortspfarrer Hans Huber im Sommer 2014 in den Ruhestand verabschiedete, sei alles ins Rollen gekommen. Nach dessen Ausscheiden wurde Bellenberg an die Pfarreiengemeinschaft Vöhringen angeschlossen – und damit das Pfarrhaus nicht mehr gebraucht. „Wir waren am Überlegen, inwieweit sich das Anfang der 1960er-Jahre gebaute Gebäude für Gruppenräume umbauen ließe.“ Was die Diözese dazu veranlasst hat, die vorhandenen Räume auf den Prüfstand zu stellen“, sagt Pregel.

ANZEIGE

So sei der unzureichende Brandschutz des Frauenbundraums im Untergeschoss festgestellt worden, wehalb ihn die Diözese sofort sperren ließ. Vorübergehenden Unterschlupf für ihre Aktivitäten erhielt die Pfarrgemeinde bei Vereinen oder in der Sportgaststätte. Anstelle des, für einen Umbau ungeeigneten Pfarrhauses sollte ein ebenerdiges barrierefreies Pfarrheim entstehen. Dessen Bau verzögerte sich, weil die Angebote der Firmen zunächst den Kostenplan überschritten. Doch dann konnte vergangenes Frühjahr das alte Pfarrhaus abgerissen und mit dem Pfarrheimbau begonnen werden. Nun ist das neue Domizil ein knappes Jahr später fertig.

Architektin Beate Kreutzer, deren Vater die heutige Pfarrkirche gebaut hatte, war sehr an einer harmonischen Ergänzung des Ensembles gelegen. So ist der neue Pfarrsaal – auch äußerlich sichtbar durch zwei gegenläufige Dachkonstruktionen – das Kernstück des Gebäudes. Die Saaldecke selbst gibt die, sich in der Mitte zum V treffenden Pultdächer als imposante Holzkonstruktion wider. Der Raum bietet Platz für 100 Personen und verfügt über technische Raffinessen wie Elemente zur Schalldämpfung oder automatische Jalousien. Küche, Stuhllager, Vorrats- und Technikraum sind ihm angeschlossen. Das längliche Foyer übernimmt mehrfache Funktionen: Es enthält eine Garderobe, hat Zugang zum Garten und verbindet durch komplett zu öffnende Flügeltüren Saal und gegenüberliegenden Gruppenraum. Sodann führt es in den Flur mit Sanitärräumen und weiterem Gruppenraum. Diesen Trakt überspannt ein, von Westen nach Osten geneigtes Pultdach. Von beiden Gruppenräumen führen Türen in den Pfarrgarten. Das Pfarrheim ist in Holzbauweise errichtet und hat eine dekorative Klinkerfassade. Für diese aufwendige Handwerksarbeit hat sich eine Firma aus Thüringen finden lassen, die kostengünstig gearbeitet hat.

Der über den Innenhof der Kirche führende Zugang besitzt Bodenleuchten und eine Überdachung, deren Rautenstruktur sich an derjenigen des bestehenden Eingangsportals orientiert.

An den veranschlagten Baukosten von 1,65 Millionen Euro hat sich nichts geändert. Wie berichtet, übernimmt die Diözese 1,26 Millionen Euro und Bellenberg steuert einen Betrag von 165 000 Euro bei. Die Kirchengemeinde bringt für den Neubau 225000 Euro auf, wobei sie auf Spenden in Höhe von 100000 Euro angewiesen ist. Bis Oktober vergangenen Jahres waren etwa 60 Prozent der Summe erreicht.

Einweihung Um 9.30 Uhr beginnt am Sonntag, 21. Januar, der Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Ab 11 Uhr findet ein Festakt im Pfarrheim mit Einweihung und Besichtigung für geladene Gäste statt. Von 15 bis 18 Uhr ist ein Rundgang für die Öffentlichkeit geplant.