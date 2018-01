2018-01-06 15:13:08.0

Kreis Neu-Ulm Ehepaar stirbt bei Brand in Vöhringen

Brand im Landkreis Neu-Ulm: Ein älteres Ehepaar ist in seinem Einfamilienhaus in Vöhringen gestorben. Die Ursache war wohl ein Christbaumbrand.

Bei einem Brand in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) ist ein älteres Ehepaar gestorben. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer vermutlich bereits in der Nacht in einem Einfamilienhaus aus.

Die Ursache dafür war laut Polizei wohl ein brennender Christbaum. Das Feuer wurde bereits gelöscht. (wis)