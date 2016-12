2016-12-28 00:34:27.0

60 Jahre Gemeinsam auch Stürmen getrotzt

Die Heuters feiern Ehejubiläum Von Regina Langhans

Als Gerta und Hubertus Heuter heirateten, benötigten sie noch die Unterschrift der Eltern, denn beide waren erst 20 Jahre alt. Gestern hat sich der Hochzeitstag des in Bellenberg wohnenden Paares zum 60. Mal gejährt.

Gerta Heuter ist im sudetendeutschen Großborowitz im Riesengebirge geboren, ihr Mann Hubertus in Vöhringen. Dort haben sie sich im „Schwarzen Adler“ beim Tanzen kennengelernt. „Es hat die Kapelle ,Schwarzweiß’ gespielt“, wissen sie noch genau, „damals die Nummer eins unter den Musikgruppen.“ Erst wohnten sie in Vöhringen, im Jahr 1960 zogen sie nach Bellenberg und bauten sich 1962/63 ihr Häuschen.

ANZEIGE

Sie haben eine Tochter und bereits Enkel. Über ihr „nicht alltägliches Ehejubiläum“, wie Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller beim Gratulieren zur Diamantenen Hochzeit formulierte, sagen sie selbst: „Eigentlich merken wir erst im Alter, wie wir einander brauchen und uns ergänzen.“

Das eingespielte Team hatte viele Jahre einen Motorsegler im kroatischen Pomer im Süden Istriens liegen gehabt, wobei ihnen eine Fahrt besonders in Erinnerung geblieben ist. „Wir hatten in einer Bucht übernachtet und befanden uns auf der Rückreise, als ein schwerer Sturm aufkam.“ Wie durch eine Eingebung hatte Hubertus Heuter die Schotten dicht gemacht und nur ein Segel gesetzt gehabt, als das Unwetter hereinbrach. Ihr Enkel war dabei und saß geduckt in der Ecke, während die Wellen über das Kunststoffboot schwappten. Doch Heuter brachte alle in den sicheren Heimathafen.

Solche Erfahrungen konnten ihre Abenteuer- und Reiselust nicht bremsen. Als sie später das Segeln einstellten, verlegten sie sich auf Wohnwagen-Urlaube. Ihre nächste Reise führt sie nach Berlin. (lor)