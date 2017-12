2017-12-19 07:00:00.0

Rennertshofen Kräftige Stimmen in kalter Kirche

In Rennertshofen haben gleich mehrere Chöre adventliche Lieder gesungen. Von Dorothea Brumbach

Kalt war es beim Adventssingen in der St.-Stefan-Kirche in Rennertshofen. Sogar so sehr, dass die Zuhörer des Jahreskonzerts die Atemwolken der Sänger in der Kirche erkennen konnten. Doch die Sänger waren auf die winterlichen Temperaturen gut vorbereitet: Mit Mütze, dickem Schal und Handschuhen ausgestattet, stimmte der Kirchenchor der Wallfahrtskirche aus Kirchhaslach unter der Leitung von Josef Wörz das Lied „Aus einer schönen Rose“ an. In dem Lied wurden einige Passagen harmonisch von den Männerstimmen abgerundet.

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“ – diese Zeile aus „Gesang der Engel“ drückte die Worte von Pfarrer Edmund Heckel aus. Er wünschte sich nicht nur den „menschlichen Ausnahmezustand“ an Heiligabend, sondern über das ganze Jahr verteilt. Gemeint ist damit Liebe und Zuwendung. Mit dem Titel „Brennende Lichter“ verabschiedete sich der Kirchenchor aus Kirchhaslach schließlich bei den Besuchern des Jahreskonzerts in Rennertshofen.

Alpenländische Klänge wurden mit dem „Adventjodler“ stimmungsvoll von Margot Weidner, Sabine Zimmermann und Steffi Schultheiß vorgetragen. Die drei Sängerinnen nennen sich „Jedesheimer Dreigesang“ und waren gesanglich perfekt aufeinander abgestimmt. Die Titel „Marienlied zum Advent“ und „Advent ist ein Leuchten“ überzeugten auch das Publikum.

Die Gastgeber des Konzerts, der Männergesangverein aus Rennertshofen/Nordholz unter der Leitung von Dominik Herkommer, hatte sich auch in diesem Jahr wieder gesteigert: Gefühlvoll präsentierte der Chor das Lied „In Nacht und Dunkel“, das von Annette Thoma (geboren im Jahr 1886 in Neu-Ulm) komponiert wurde. Auch die alpenländische Weise „Als Maria übers Gebirge ging“ kam aus ihrer Feder und wurde von den Männern gesungen. Das Stück „Advent, du stille Zeit“ wurde von Willy Giesen in einen vierstimmigen Männerchor gesetzt. Hier zeigten die Sänger, wie vielfältig ihr Liedergut und Können ist. Mit einem neu einstudierten Lied „Weihnachtsglocken“, das die Sänger unter der Leitung ihres erfahrenen Dirigenten mit Bravour meisterten, verabschiedeten sie sich gesanglich an diesem Adventsnachmittag von den Besuchern.