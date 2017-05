2017-05-19 19:11:00.0

Illertissen Verunglückter Motorradfahrer ist gestorben

Am Tag darauf musste die Polizei eine traurige Nachricht verkünden: Der schwere Unfall hat tödlich geendet.

Es ist eine traurige Nachricht: Der Motorradfahrer, der am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall bei Illertissen lebensgefährlich verletzt wurde, ist in der Nacht zum Freitag gestorben. Dies teilte die Polizei mit. Der 43-Jährige stammte aus dem Landkreis Roth bei Nürnberg.

Wie berichtet, war der Mann mit seinem Motorrad am Donnerstag kurz vor 18 Uhr auf der Staatsstraße 2018 von der Autobahn A7 kommend in westlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2031 (zwischen Illertissen und Kellmünz) wollte er Motorradfahrer nach links abbiegen. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei vermutlich einen von Dietenheim her entgegenkommenden Kleinbus. Der 43-Jährige kam vor dem VW-Kombi zu Fall und wurde von dem Fahrzeug überrollt. Dabei zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu. Rettungskräfte versuchten vor Ort, den Motorradfahrer zu reanimieren. Sie konnten das Leben des Mannes aber nicht retten: Der 43-Jährige starb im Krankenhaus.

Der 67 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Die Staatsstraße 2018 war wegen des Unfalls bis 19.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehren aus Illertissen und Jedesheim waren mit insgesamt 38 Einsatzkräften vor Ort, hieß es. (az)