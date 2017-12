2017-12-28 07:00:00.0

Illertissen Zahlen sind seine Leidenschaft

Sebastian Aichmann hat einen dritten Platz beim Bundeswettbewerb Mathematik belegt. Als Preis gab es unter anderem ein Geodreieck. Warum ihm das Knobeln so viel Spaß macht Von Franziska Wolfinger

Es gibt Leute, die erinnern sich nicht gern an den Matheunterricht in der Schule zurück. Manchen bleiben Gleichungen, Formeln und Graphen bis zum Abschluss ein Rätsel. Sebastian Aichmann aus Illertissen ist da anders. Ihm macht Mathematik Spaß.

So sehr, dass er am Bundeswettbewerb Mathematik teilgenommen hat. Daran können sich Schüler aus ganz Deutschland beteiligen. Die Teilnehmer haben dann drei Monate Zeit, vier Aufgaben zu lösen und diese bei der Wettbewerbsleitung einzureichen. Aichmann hatte sich im ersten Durchgang für die zweite Runde qualifiziert. Von den deutschlandweit 1142 Teilnehmern haben das nur 155 geschafft. Bei der Preisverleihung in München wurde der 19-Jährige nun mit einem dritten Platz ausgezeichnet. Er gehört damit zu den 25 bayerischen Preisträgern: 14 davon waren erste Plätze, zwei zweite und neun dritte, wie das Kultusministerium in einer Pressemitteilung schreibt. Neben einer Urkunde gab es einen kleinen Geldpreis und ein Geodreieck, sagt Aichmann.

ANZEIGE

Trotz der guten Platzierung will sich der Illertisser aber nicht als Mathegenie bezeichnen. Wer bei dem Wettbewerb etwas erreichen will, müsse vor allem Zeit und Durchhaltevermögen aufbringen. Besonderes mathematisches Vorwissen sei für den Wettbewerb nicht unbedingt nötig, erklärt Aichmann. Das habe er auch nicht. Man dürfe sich aber von den manchmal etwas knifflig formulierten Aufgaben nicht abschrecken lassen. „Beim ersten Durchlesen habe ich nicht immer verstanden, worauf die hinauswollen.“ Die Aufgaben in den ersten beiden Runde lauteten zum Beispiel: „In einem konvexen regulären 35-Eck sind 15 Ecken rot gefärbt. Gibt es bei jeder solchen Färbung unter den 15 roten Ecken drei Ecken, die ein gleichschenkliges Dreieck bilden?“ oder „Die Zahlen 1, 2, 3, ..., 2017 stehen an der Tafel. Amelie und Boris wischen abwechselnd je eine dieser Zahlen weg, bis nur noch zwei Zahlen übrig bleiben. Amelie beginnt. Wenn die Summe der beiden letzten Zahlen durch 8 teilbar ist, gewinnt Amelie, ansonsten Boris. Wer kann den Gewinn erzwingen?“ Eine Runde des Wettbewerbs besteht aus jeweils vier solcher Aufgaben. Etwa zwei Ferienwochen hat der 19-Jährige pro Runde gebraucht, um die Lösungen und mathematischen Beweise dafür zu finden. Das Internet ist als Hilfsmittel zugelassen. „Begriffe, die ich nicht kannte, habe ich dort nachgeschaut“, sagt Aichmann. Der Rest sei dann im Prinzip sehr viel Ausprobieren. Zwei Din-A4-Blöcke habe er allein für die zweite Runde vollgeschrieben. Abgegeben hat er aber nur ein paar Seiten.

Besonders kompliziert kommen Aichmann die Lösungen am Ende nicht vor. Alles lasse sich in leicht nachvollziehbare einzelne Schritte unterteilen, erklärt er: „Das ist das Schöne an der Mathematik.“ Man müsse logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Manchmal helfe es auch, einfach eine Nacht drüber zu schlafen, bis die zündende Idee kommt. Seinen Ehrgeiz wecken die kniffligen Wettbewerbsaufgaben auf jeden Fall. Denn wenn er dann das richtige Ergebnis gefunden habe, sei das für ihn ein Erfolgserlebnis.

Bei so viel Begeisterung für ein Schulfach fiel dem 19-Jährigen, der heuer am Kolleg der Schulbrüder sein Abitur gemacht hat, die Entscheidung für einen Studiengang nicht schwer. Seit Oktober ist er an der Universität Ulm für Mathematik eingeschrieben. Wie die Aufgaben im Wettbewerb haben die Themen der Vorlesungen zwar nicht mehr viel mit dem Unterricht an der Schule gemeinsam, aber Spaß macht es Aichmann trotzdem. Doch während manche seiner Kommilitonen schon ans Abbrechen denken, ist das für Aichmann keine Option.