2017-05-25 12:03:00.0

Landkreis Landsberg Feuerwehr will verletztem Schwan helfen und rettet Frau aus dem Wasser

Kuriose Rettungsaktion: Die Feuerwehr sucht bei Prittriching einen verletzten Schwan und findet eine Frau im Lech.

Kuriose Geschichte mit glücklichem Ausgang: Eigentlich sollte die Feuerwehr aus Prittriching an der Lechstaustufe bei Unterbergen einen verletzten Schwan retten, die Retter fuhren aber zur Staustufe bei Prittriching und entdeckten eine Frau, die am Einlass zu den Turbinen schwamm. Durch diesen Zufall konnte die Frau gerettet werden. Auch in einem See bei Weilheim rettete ein Mann eine Frau vor dem Ertrinken.

Stefan Spöttel spricht von einem großen Zufall. Er war bei der Rettungsaktion an der Staustufe 21 bei Prittriching der Einsatzleiter der Feuerwehr. Am Montagvormittag hatte die Leitstelle mitgeteilt, dass eine Frau an der Staustufe bei Unterbergen einen verletzten Schwan gesehen hat. „Wir sind aus lauter Gewohnheit an die Staustufe bei Prittriching gefahren“ sagt Spöttel. Dort sahen er und seine Kollegen ein Fahrrad. „Wir dachten, es ist das Rad der Anruferin.“ Doch anstatt eines verletzten Schwans entdeckten die Feuerwehrler eine Frau im Stausee, die Richtung Turbineneinlass schwamm. Stefan Spöttel informierte die Mitarbeiter von Uniper, die die Turbinen abstellten und zur Hilfe eilten. Gleichzeitig wurde ein Feuerwehrkollege für eine Rettung zu Wasser vorbereitet. Er musste aber nicht ins Wasser, weil die Frau den ihr zugeworfenen Rettungsring ergriff und so aus dem Wasser gezogen werden konnte.

Die 49-Jährige aus dem nördlichen Landkreis wurde laut Polizei nach einer ersten Behandlung durch den Notarzt mit einem Rettungswagen ins Landsberger Klinikum gebracht. Weil sie offenbar an einer Psychose leidet, sei sie dort in die Psychiatrie verlegt worden. Nach dem Vorfall meldete sich erneut die Leitstelle bei der Feuerwehr und fragte nach dem Schwan. Stefan Spöttel und seine Kollegen fuhren nach Unterbergen. Aber eine Stunden nach der Meldung war von einem verletzten Schwan weit und breit nichts mehr zusehen.

Dem beherzten Eingreifen eines 30-jährigen Anwohners ist es zu verdanken, dass am Mittwochabend eine 20-Jährige aus München vor dem Ertrinken im Dietlhofer See bei Weilheim gerettet werden konnte. Nach Angaben der Weilheimer Polizei war sie dabei beobachtet worden, wie sie sich nur mit Unterwäsche bekleidet in Ufernähe aufhielt. Als sie kurze Zeit später in Bauchlage leblos im Wasser trieb, sprang der 30-Jährige in den See und zog sie heraus. Danach leistete er bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Frau, die erheblich unterkühlt war, wurde vom Notarzt reanimiert und zur weiteren Behandlung ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die 20-Jährige alkoholisiert gewesen sein.