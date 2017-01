2017-01-02 20:02:00.0

Landsberg Terroropfer aus der Region: Trauer um zwei beliebte Menschen

Zwei Opfer des Anschlags von Istanbul lebten in Landsberg und Kaufering. Ein Schwiftinger war nah am Ort des Attentats und berichtet. Von Margit Messelhäuser, Dominic Wimmer und Thomas Wunder

Es ist ein Bild, das zwei gut gekleidete junge Männer zeigt. Beide posieren in einem Istanbuler Hotelzimmer vor einem Spiegel. Sie machen sich fertig für den Partyabend des Jahres. Im angesagten Istanbuler Nachtklub Reina wollen die beiden Freunde ins neue Jahr feiern. Das Foto veröffentlichen sie in einem sozialen Netzwerk. Es ist eines der letzten Bilder, das Mesut G. und Coray K. lebend zeigt. Wenige Stunden später sind sie die beiden jungen Männer aus Landsberg und Kaufering tot. Die 28 und 25 Jahre alten Männer sind zwei von insgesamt 39 Menschen, die von einem Attentäter in dem Nachtlokal erschossen werden.

Im Laufe des Sonntagabends verbreitet sich in sozialen Netzwerken in Landsberg und Umgebung die traurige Nachricht: Mesut und Coray sind tot – gestorben im Kugelhagel im „Reina“. Viele Freunde und Bekannte reagieren auf das Foto der beiden und drücken in Kommentaren ihr Mitgefühl aus – hundertfach. Die Aufnahme wird dutzendfach geteilt. Auch in der Gruppe „Du kommst aus Landsberg, wenn...“ wird ihr Foto veröffentlicht – die Bestürzung am ersten Tag des Jahres in Stadt und Landkreis ist groß. Auch auf der Facebookseite des Landsberger Tagblatts ist die Resonanz gewaltig. Viele Leser teilen auch hier ihre Betroffenheit mit.

Auch Philipp Birk hat die schreckliche Nachricht via sozialen Netzwerken erhalten. Das 25-jährige Opfer sei ein guter Freunde, den er von Kindesbeinen an kennt. Der 27-Jährige stammt aus Landsberg und wohnt mittlerweile in Lindenberg bei Buchloe. In den sozialen Netzwerken hatte Birk verfolgt, wie sich die beiden jungen Männer für den Silvesterabend schick machen. Sie hätten schon lange geplant, den Jahreswechsel in Istanbul zu feiern. Mesut G. gehörte ebenfalls zum Freundeskreis von Philipp Birk.

Beide waren sehr sportlich

Wie er berichtet, waren die beiden jungen Männer auch sehr sportlich. Seit Jahren trainierten sie im CleverFit in der Augsburger Straße in Landsberg. Filialleiter Sebastian Klymchuk zeigt sich im Gespräch mit dem LT tief bewegt. „Wir kannten uns seit Jahren und waren gut befreundet.“ Mesut habe er letztmals kurz vor Weihnachten im Training gesehen. Dass er zusammen mit Coray nach Istanbul geflogen war, um dort Silvester zu feiern, wusste Klymchuk. „Ich hätte mich eigentlich am Montag mit Corays Bruder getroffen. Aber die Familie ist in der Türkei.“ Die beiden Freunde bezeichnet der 27-Jährige als äußerst höflich, freundlich und immer gut gelaunt. „Das waren zwei tolle Menschen. Man merkt auch an der Anteilnahme im Internet, dass sie sehr beliebt waren.“

Kurz vor ihrem Abflug nach Istanbul trafen sich Mesut G. und Koray K. noch mit den Fußballern von Ditib Landsberg, wo G. spielte. „Wir haben noch zusammen Witze gemacht, gelacht und ihnen einen guten Flug gewünscht“, erinnert sich Elmin Korora, Trainer bei Ditib Landsberg. „Mesut ist mit uns von der B- in die A-Klasse aufgestiegen, er war ein prima Fußballer.“ Das alles sei aber nicht mehr wichtig. Noch kurz vor dem Anschlag hätten die beiden ein Video aus der Disko gepostet – entsprechend groß waren Sorge und Angst, als der Anschlag bekannt wurde. „Zunächst hat es noch geheißen, die beiden seien verletzt im Krankenhaus“, erzählt Korora, doch „das hat sich dann leider als falsch herausgestellt. Sie sind beide tot. Momentan kann bei uns keiner klar denken.“ Die beiden Opfer seien eng befreundet gewesen und schon mehrmals zusammen in den Urlaub geflogen. Die Beerdigung fand gestern statt. Es seien sehr viele aus Landsberg in die Türkei geflogen, sagt Korora. „Was da passiert ist, kann man noch nicht richtig fassen. Wir sind alle noch völlig verstört.“ Betroffenheit herrsche nach jedem Anschlag, aber „wenn es Menschen passiert, die man gern hat, dann findet man nicht die richtigen Worte.“

Student aus Schwifting war in der Nähe des Nachtclubs

Nur wenige Minuten vor dem Attentat war Marius Haimerl in der Nähe des Nachtclubs Reina. Der 26-jährige Student aus Schwifting lebt seit einigen Monaten in Istanbul. Silvester feierte er gemeinsam mit Hunderten anderen Erasmus-Studenten auf einem Partyschiff auf dem Bosporus. Das Schiff passierte den direkt am Wasser gelegenen Istanbuler Nachtclub. „Wir sind ungefähr fünf Minuten vor dem Anschlag direkt daran vorbeigefahren. Von Schüssen haben wir aber nichts gehört, weil die Musik so laut war“, berichtet Haimerl. Der Nachtklub auf der europäischen Seite der Meerenge gelte als das P1 von Istanbul und seit weithin bekannt.

Zurück von der Bootstour hat Marius Haimerl über Nachrichtenportale erfahren, dass es einen Anschlag in der Stadt gegeben habe. Wo genau sich dieser ereignet habe, sei aber noch nicht unklar gewesen. Auf der Istiklal Caddesi, der bekannten Flaniermeile der Stadt, wo sich viele Lokale und Clubs befinden, habe er ein riesiges Polizeiaufgebot gesehen. Die Besucher seien nach Waffen durchsucht worden. „Angst hatten wir keine. Man stumpft emotional ab“, schildert Haimerl seine Eindrücke im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn der 26-Jährige erlebte auch vor drei Wochen den Bombenanschlag mit, der in seinem Viertel Besiktas verübt wurde. Angst, selbst Opfer eines Anschlags zu werden, hat der Schwiftinger, der in Köln internationale Kommunikation und Bildung studiert, nicht. „Ein gewisses Risiko ist natürlich da. Aber es kann überall passieren – egal ob in München oder Berlin.“ Dennoch würde er es vermeiden, sich in der Nähe von Polizeistationen aufzuhalten, wo immer wieder Anschläge verübt würden. An Silvester habe seine Mitbewohnerin vom Auswärtigen Amt eine E-Mail mit einem Warnhinweis erhalten, belebte Plätze in der Neujahrsnacht zu meiden.

Nach dem Attentat auf das „Reina“ seien viele Freunde und Bekannte in Sorge um ihn gewesen. Bei den Eltern in Schwifting habe das Telefon nicht mehr still gestanden. „Denn die Beschreibung der Opfer hat vom Alter her auch auf mich gepasst“, so Marius Haimerl. Bis Mai will er noch in Istanbul bleiben und an der Universität Marmara, der zweitgrößten der Türkei, studieren. „Wenn man hier lebt, geht das Leben nach solchen Anschlägen weiter. Auch wenn man natürlich trauert“, sagt Haimerl.